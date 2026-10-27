Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться

В Азербайджане установят порядок отзыва с рынка, изъятия из обращения, обезвреживания и уничтожения товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие поправки в закон "О техническом регулировании" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, меры будут применяться к товарам, подпадающим под действие технических регламентов и признанным опасными для жизни и здоровья людей.

Предусматривается возможность отзыва таких товаров с рынка, изъятия из обращения, сбора, транспортировки, хранения, обезвреживания и уничтожения. Порядок проведения этих процедур будет определять уполномоченный орган.

Изменения направлены на предотвращение нахождения опасной продукции в продаже и защиту жизни и здоровья потребителей.

Согласно действующему законодательству, контроль за товарами, не соответствующими требованиям технических регламентов, осуществляет уполномоченный орган. Контроль соблюдения этих требований на этапе производства проводят аккредитованные органы по оценке соответствия.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.