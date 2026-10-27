https://news.day.az/officialchronicle/1869959.html Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана Сахиб Джалил оглу Рзаев назначен заместителем министра юстиции Азербайджанской Республики - начальником Пенитенциарной службы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим. Новость обновляется
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
Сахиб Джалил оглу Рзаев назначен заместителем министра юстиции Азербайджанской Республики - начальником Пенитенциарной службы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
Новость обновляется
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