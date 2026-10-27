В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг
В Азербайджане планируют уточнить обязательные требования к качеству телекоммуникационных услуг, включая интернет. Изменения должны четко определить критерии, по которым будет оцениваться качество услуг операторов и провайдеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "О телекоммуникациях" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Действующая редакция закона обязывает операторов предоставлять телекоммуникационные услуги с соблюдением установленных стандартов, норм и правил.
Однако, как отмечается в законопроекте, эти формулировки не позволяют однозначно определить конкретные обязательные требования к качеству услуг. Вместо них предлагается использовать понятие "показатели качества", подразумевающее измеримые и проверяемые критерии.
Такие показатели уже установлены решением коллегии Министерства цифрового развития и транспорта для услуг связи и высоких технологий, в том числе интернет-услуг. Они служат основой для измерения и оценки качества обслуживания и представляют собой обязательные требования к деятельности операторов и провайдеров.
Предлагаемые поправки призваны уточнить правовое содержание требований к качеству телекоммуникационных услуг и обеспечить правовую определенность.
После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
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