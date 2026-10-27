Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО

Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) при Министерстве культуры провело встречу с творческими командами кинопроектов, отобранных по итогам последнего питчинга. По решению Экспертного совета пять проектов получили право напрямую участвовать в заключительном этапе конкурса "Кинопроекты, создаваемые при государственной поддержке". Перед этим авторам предстоит доработать свои работы совместно с Комиссией по контролю художественного качества.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ARKA.

Во встрече приняли участие творческие команды полнометражных художественных фильмов "Лесной дежурный" (ООО "CNF") и "Раз, два, три" (ООО "Nova Gorcia Kino Mərkəzi"), короткометражных художественных картин "Мы вдвоем" (ООО "Karvan Production") и "Мелодия ветра" (ООО "Navis"), а также документального фильма "Мытье - это не фильм" (ООО "Navis").

В ходе обсуждения члены Комиссии поделились своими оценками представленных проектов, обозначили ожидания и дали рекомендации по их дальнейшей доработке. Авторы смогут учесть эти замечания при подготовке работ к заключительному этапу конкурса.