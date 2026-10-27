В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог"

В рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия под названием "Бизнес-диалог".

Как сообщает корреспондент Trend, в ходе сессии были обсуждены вопросы создания условий для диалога и сотрудничества между предпринимателями, лидерами экосистем, лицами, определяющими политику, и другими ключевыми заинтересованными сторонами из разных стран и сфер, передает Day.Az.

Руководитель Отдела развития торговли услугами ЮНКТАД Донг Ву в своем выступлении отметил, что сектор услуг занимает важную долю в формировании добавленной стоимости креативной экономики.

"К этому относятся программное обеспечение, издательское дело, аудиовизуальные услуги, вещание, научно-исследовательские работы, реклама, профессиональные услуги, искусство и фотоуслуги. Цифровизация коренным образом изменила способы производства, распространения и монетизации креативного контента. К примеру, в музыкальной индустрии стриминговые сервисы уже составляют 70 процентов доходов", - сказал он.

По словам гендиректора Агентства кино Рашада Азизова, для государств региона, в первую очередь для нефтяных стран, креативные индустрии расцениваются как один из ключевых ресурсов, способных изменить правила игры в экономике. Он отметил, что ранее сфера культуры в регионе воспринималась в основном как направление, поддерживаемое государством. "В настоящее время происходит переход к новым рыночным правилам, что требует изменения мышления всех участников", - добавил Р. Азизов.

Основатель и главный исполнительный директор компании Alem Entertainment GP Ернур Рысмагамбетов подчеркнул, что на фоне фрагментации, наблюдаемой в мировой экономике и на рынках после пандемии, локальные рынки хотят видеть больше внутреннего контента. "Примерно 10 лет назад 85 процентов контента, демонстрируемого в кинотеатрах Казахстана, приходилось на производство Голливуда и другого зарубежного производства. В настоящее время 85 процентов контента в кинотеатрах составляют отечественные фильмы, снятые местными продюсерами", - сказал он.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит 27-29 октября в Баку на тему "Диалог ради общего будущего: построение мостов в разделенном мире".

Форум является главным международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного Президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году. Впервые организованный в 2011 году форум объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества вокруг межкультурного диалога и сотрудничества.

Программа форума включает обсуждения по таким темам, как мир и безопасность, межкультурный и межрелигиозный диалог, роль молодежи, искусственный интеллект, креативная экономика, медиа, культурное наследие и туризм.