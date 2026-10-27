В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО

В рамках проходящего в Баку VII Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная дискуссия на тему "Межкультурное цифровое будущее: межкультурная цифровая компетентность для обществ, вступающих в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта".

Как сообщает корреспондент Trend, в ходе дискуссии состоялся обмен мнениями по вопросам развития искусственного интеллекта, влияния цифровой трансформации на общество, сохранения культурного разнообразия, устранения цифрового неравенства и этичного применения технологий, передает Day.Az.

Выступая на дискуссии, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Гасанов сообщил, что в стране разрабатываются модели искусственного интеллекта на азербайджанском языке для использования при оказании государственных услуг. "Для нас это стало вопросом суверенитета", - подчеркнул замминистра.

Р. Гасанов отметил, что в приложении my.gov, являющемся единой платформой для взаимодействия граждан с государством, начато внедрение функций преобразования речи в текст и первых агентных сервисов. До конца года планируется увеличить количество таких услуг.

Замминистра также затронул важность повышения цифровой грамотности, сообщив, что в рамках программы "Цифровые горизонты" планируется провести обучение более 25 тысяч госслужащих из 275 структур.

Заведующая кафедрой ЮНЕСКО по межкультурным компетенциям в Стелленбосском университете Дарла Дирдорфф заявила, что межкультурная компетентность в цифровой среде не ограничивается только техническими знаниями и умением общаться на разных языках. По ее словам, основу цифровой коммуникации должны составлять взаимопонимание, эмпатия, уважение к различным точкам зрения и человекоцентричный подход.

Основатель и президент организации "Constellations", поддерживающей межкультурное обучение, Шарлотт Котруа подчеркнула важность учета потребностей всех групп населения при цифровизации государственных услуг. Она оценила модель "ASAN xidmət" Азербайджана как успешный пример, отметив, что, в частности, выездные услуги облегчают доступ к госуслугам в отдаленных населенных пунктах.

Директор по коммерческим вопросам Азербайджанского национального центра искусственного интеллекта Ульфан Алиев рассказал о роли ИИ в упрощении доступа к правовой информации. Он отметил, что применяемые в сфере права системы искусственного интеллекта должны обучаться на азербайджанском языке и на основе местных источников информации.

Руководитель Отдела управления социальными трансформациями и будущего ЮНЕСКО Иракли Педелли заявил, что ответственность за этичное использование искусственного интеллекта не должна возлагаться только на пользователей. По его словам, в процессе разработки и применения цифровых технологий ответственность должны нести также исследователи, инженеры, госструктуры и регулирующие органы.

В ходе дискуссии также была подчеркнута важность борьбы с расизмом, дискриминацией, стереотипами и предвзятым подходом в цифровой среде. Была отмечена необходимость учета принципов инклюзивности, культурного разнообразия и недопущения дискриминации, начиная с этапа разработки систем ИИ.

В завершение была отмечена значимость осуществления цифровой трансформации на основе человекоцентричного подхода, обеспечения доступности технологий для всех членов общества и укрепления международного сотрудничества в этом направлении.