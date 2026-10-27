Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке
Азербайджан разрабатывает модели искусственного интеллекта на азербайджанском языке, которые будут использоваться при предоставлении государственных услуг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Гасанов во вторник в ходе дискуссии "Межкультурное цифровое будущее: межкультурная цифровая компетентность для обществ, вступающих в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта", состоявшейся в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.
Он отметил, что искусственный интеллект используется в самых разных сферах жизни - от составления электронных писем и документов до выполнения детьми домашних заданий. Вместе с тем ответы ИИ зачастую отражают одну и ту же культурную перспективу.
"Если спросить искусственный интеллект о том, как семье следует заботиться о пожилом родителе, он расскажет о вариантах профессионального ухода. Однако в большинстве наших обществ, в том числе в Азербайджане, родитель просто живет вместе с нами. Это не вопрос выбора услуги, а часть нашей идентичности", - подчеркнул Гасанов.
Заместитель министра добавил, что при обращении к чат-боту на языке, на котором говорят не миллиард, а всего миллион человек, ответы могут оказаться короче и менее содержательными, а система может постепенно перейти на английский язык. По его словам, такие ответы не обязательно являются неправильными, однако они могут быть неполными и отражать ограниченную культурную перспективу.
"Сегодня главный вопрос заключается в следующем: когда мы познаем мир через экран, чьи ценности он нам представляет? Одна и та же технология может объединять людей и сообщества, помогая им учиться друг у друга. В то же время она может ограничивать культурное многообразие, сводя его к нескольким языкам и точкам зрения, на которых обучалась. Направление развития этого процесса определяют не машины, а люди", - сказал он.
Гасанов подчеркнул важность рамочной программы ЮНЕСКО по межкультурной цифровой компетентности. По его словам, недостаточно просто уметь пользоваться цифровыми устройствами - необходимо также уметь слушать друг друга, понимать различные точки зрения и критически оценивать информацию, представленную на экране.
Он отметил, что стратегия Азербайджана в области искусственного интеллекта и план мероприятий по цифровому развитию на 2026-2028 годы направлены на обеспечение доступности услуг для каждого гражданина независимо от возраста, языка и уровня цифровых навыков.
"По объективным причинам глобальные компании не станут разрабатывать модель на азербайджанском языке для рынка с населением в 10 миллионов человек. Поэтому мы создаем такие возможности самостоятельно. Для нас это стало вопросом суверенитета", - заявил заместитель министра.
Он сообщил, что на единой платформе взаимодействия граждан с государством my.gov уже началось внедрение технологий преобразования речи в текст и первых сервисов на основе агентного искусственного интеллекта. До конца года планируется расширить перечень таких сервисов на платформе.
Гасанов также подчеркнул важность обучения граждан основам искусственного интеллекта и кибербезопасности. По его словам, люди должны уметь правильно формулировать запросы, распознавать фейковые новости и выявлять попытки мошенничества.
В связи с этим запущены образовательные программы для различных групп населения. В рамках недавно стартовавшей программы "Цифровые горизонты" в ближайшие месяцы планируется обучить более 25 тысяч государственных служащих из 275 учреждений.
Кроме того, совместно с Министерством науки и образования Азербайджана расширяется безопасное применение искусственного интеллекта в школах. По словам заместителя министра, некоторые инструменты уже используются, также предусмотрено внедрение дополнительных решений.
"Сегодня дети сталкиваются в цифровой среде с реальными угрозами, такими как манипулятивные алгоритмы, вредоносный контент, вызывающий зависимость дизайн и общение с незнакомыми людьми", - отметил он.
Гасанов сообщил, что в этом году парламент принял закон, направленный на обеспечение безопасности детей в социальных сетях. По его словам, Азербайджан стал одной из первых стран, запретивших использование социальных сетей детьми младше 16 лет.
Детям младше 16 лет запрещено создавать аккаунты в социальных сетях, а для пользователей в возрасте от 16 до 18 лет предусмотрены согласие родителей и использование инструментов родительского контроля. Кроме того, платформы должны отключить для несовершеннолетних функции бесконечной прокрутки и автоматического воспроизведения, прекратить показ таргетированной рекламы и удалять вредоносный контент в течение 24 часов.
"Мы считаем, что технологии должны служить нашим детям. Цифровая эпоха будет межкультурной независимо от того, готовы мы к этому или нет. Наша задача - сделать так, чтобы она также была ориентирована на человека", - заключил Гасанов.
Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог во имя общего будущего: объединяя мир в разделенном обществе".
Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для обсуждения вопросов межкультурного диалога и сотрудничества.
Программа форума включает обсуждения по таким темам, как мир и безопасность, межкультурный и межрелигиозный диалог, роль молодежи, искусственный интеллект, креативная экономика, медиа, культурное наследие и туризм.
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