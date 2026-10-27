В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения

В Азербайджане разрабатываются отдельные рамки цифровых компетенций для населения и для государственных служащих.

Как передает Day.Az, об этом сказала во вторник руководитель департамента развития цифровых компетенций Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Вюсаля Гурбанова на мероприятии на тему "Цифровые навыки: результаты сегодняшнего дня, возможности завтрашнего дня", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По её словам, в стране проводится оценка цифровой грамотности различных групп населения, в том числе школьников, студентов и преподавателей. Одновременно оцениваются цифровые навыки государственных служащих. В рамках оценки, охватывающей около 30 тысяч государственных служащих, в опросе приняли участие почти 29 тысяч человек.

В. Гурбанова сообщила, что в этом направлении ведётся сотрудничество с Австрийским агентством экономики, занятости и развития. Эта работа осуществляется на основе Рамки цифровых компетенций (DigComp), утверждённой Европейским союзом.

"В сотрудничестве с этим агентством мы также разрабатываем рамки цифровых компетенций для Азербайджана. Мы работаем над двумя отдельными документами: один предназначен для населения, другой - для государственных служащих. Это связано с тем, что потребности этих двух групп в области цифровой грамотности и компетенций различаются", - отметила она.

По словам руководителя департамента, нельзя откладывать работу по повышению цифровых навыков до подготовки рамочных документов и завершения оценки. Быстрое развитие технологий делает необходимым проведение обучающих мероприятий в этой области уже сейчас.

В. Гурбанова также рассказала о проекте "Цифровые горизонты", направленном на развитие цифровых навыков государственных служащих. По её словам, обучение в рамках проекта началось 12 октября, и, по состоянию на 27 октября, 4 210 государственных служащих получили сертификаты Агентства инноваций и цифрового развития.

Руководитель департамента подчеркнула важность расширения обучающих программ по повышению цифровой грамотности для ускорения цифровой трансформации в государственном секторе.

По её словам, разработка рамок компетенций для населения и для государственных служащих позволит организовывать обучение с учётом потребностей каждой группы и систематически развивать цифровые навыки.