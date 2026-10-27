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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "VII Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку".