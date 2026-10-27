Казахстан намерен производить свои беспилотники

Казахстан планирует развивать собственное производство беспилотных систем с перспективой выхода на международные рынки. Соответствующие меры предусмотрены Комплексным планом развития беспилотных систем на 2026-2029 годы, утвержденным правительством страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, документ предусматривает локализацию производства беспилотников, включая выпуск критически важных компонентов и разработку защищенного отечественного программного обеспечения.

Одновременно планируется создание единой цифровой платформы, которая позволит регистрировать беспилотники, подавать заявки и согласовывать маршруты полетов по принципу "одного окна".

До 2029 года намечено подготовить не менее 1000 специалистов и создать как минимум 2 научно-исследовательских центра.

Кроме того, план предусматривает анализ возможностей применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве, энергетике, горно-металлургической промышленности, логистике и коммунальном хозяйстве с последующей разработкой типовых сценариев их использования.

В 2027-2028 годах запланирован пилотный проект по тестированию беспилотных грузовых перевозок.