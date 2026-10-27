Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обсудило с американской компанией Fortinet подготовку местных специалистов по кибербезопасности.
Как сообщили Day.Az в министерстве, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов встретился с вице-президентом Fortinet по Ближнему Востоку, Турции и странам СНГ Аленом Пенелем.
В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества с компанией Fortinet в целях подготовки квалифицированных местных специалистов по кибербезопасности, в том числе расширения программы Fortinet Academic Partner Program в высших учебных заведениях.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области облачных технологий, киберрешений и решений на основе искусственного интеллекта.
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