Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обсудило с американской компанией Fortinet подготовку местных специалистов по кибербезопасности.

Как сообщили Day.Az в министерстве, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов встретился с вице-президентом Fortinet по Ближнему Востоку, Турции и странам СНГ Аленом Пенелем.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества с компанией Fortinet в целях подготовки квалифицированных местных специалистов по кибербезопасности, в том числе расширения программы Fortinet Academic Partner Program в высших учебных заведениях.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области облачных технологий, киберрешений и решений на основе искусственного интеллекта.