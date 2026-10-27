Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена"

Немецкое ателье Brabus представило P 900 Rocket Edition - экстремальный пикап на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63. Тираж новинки, как и у предшественника, ограничен десятью экземплярами по всему миру, а цена одного автомобиля в Германии составляет 846 944 евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в отличие от предыдущего P 900 Rocket Edition, построенного на платформе W463A, новая версия базируется на основе актуального Mercedes-AMG G 63 серии W465. Притом Brabus не просто добавил грузовую платформу, а серьезно переработал конструкцию машины.

Колесную базу удлинили на 50 сантиметров, а заднюю подвеску сместили назад, чтобы освободить место для полноценного кузова пикапа. Общая длина автомобиля выросла примерно на 69 сантиметров по сравнению со стандартным G 63.

Грузовая платформа получила металлический пол, боковые стенки из карбона и мягкое покрытие из тикового дерева с красными логотипами Brabus. За кабиной установлены два запираемых водонепроницаемых бокса для груза. Внешность дополняет фирменный Widestar.

Под капотом скрывается битурбированный V8, рабочий объем которого увеличили с 4,0 до 4,5 литра. Отдача составляет 900 л.с. и 1250 Н·м крутящего момента, хотя электроника ограничивает передаваемую на трансмиссию тягу до 1050 Н·м для защиты 9-ступенчатого автомата.

С места до 100 км/ч пикап разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Для сравнения: обычный Brabus 900 Rocket на той же платформе W465 ограничен 240 км/ч, то есть пикап оказался быстрее внедорожника.