Автор: Зульфугар Ибрагимов

27 лет назад в Армении произошло беспрецедентное событие, аналоги которого возможно найти только в самых слаборазвитых банановых республиках.

27 октября 1999 года пятеро вооруженных людей ворвались в зал заседаний армянского парламента. Ворвавшиеся потребовали от депутатов отключить сотовые телефоны и лечь на пол. Террористы, по свидетельству очевидцев, пребывали в крайне возбужденном состоянии и заявили, что совершают государственный переворот.

Террористы расстреляли премьер-министра Вазгена Саркисяна, председателя Национального собрания Карена Демирчяна, двух его заместителей - Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, троих депутатов - Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абраамяна, а также министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна. Ранения получили семь человек - депутаты Эрмине Нагдалян, Андраник Манукян, Армен Хачатрян, Эдмонд Цатурян, Жирайр Геворкян и Эмма Худабашян, министр приватизации Павел Галтахчян. Более 40 человек оказались в заложниках.

Группу вооруженных лиц возглавлял бывший журналист Наири Унанян. Суд над группой Унаняна длился почти три года: с февраля 2001-го по ноябрь 2003 года. Потерпевшими по делу был признан 91 человек, 129 человек были допрошены в качестве свидетелей. Наири Унанян и его брат Карен Унанян, Эдик Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян были приговорены к пожизненному заключению. Гамлет Степанян - к 14 годам лишения свободы. Высшая мера наказания в виде расстрела не была применена, так как в 2003 году в Армении отменили смертную казнь.

По мнению армянских блогеров и аналитиков, случившееся изменило Армению и предопределило развитие событий в стране на последующие годы.

Примечательно, что Генпрокуратура все еще продолжает дело. В 2025 году возобновились следственные действия. Те, кто совершил теракт, наказаны, но организаторы все еще остаются неизвестны. Хот для многих в Армении ответ на вопрос "кто?" не является секретом. Они не сомневаются, что теракт был организован Робертом Кочаряном. Это были разборки внутри армянской националистической тусовки. Кочарян хотел иметь абсолютную власть, а другой военный преступник - Вазген Саркисян - путался под ногами. Это было соперничество двух кровавых полевых командиров, отличившихся на полях оккупационной войны.

Незадолго до 20-й годовщины теракта в армянских СМИ писали об одном из осужденных, Эдике Григоряне, который пообещал рассказать все то, что "долгие годы упорно и довольно небрежно пытаются скрыть от общества", однако внезапно умер в тюрьме от сердечного приступа.

Журналисты начали копать и выявили жуткую картину. Практически все, кто мог указать на заказчика и организатора, умирали. Кто-то повесился в камере, кого-то покончил с собой прямо в парламенте, кого-то сбила машина, кто-то неожиданно умер от болезни, кого-то ударило током в тюрьме и так далее.

Примечательно, что в начале 2020 года Унанян написал письмо премьер-министру. Заявил о готовности сотрудничать со следствием, дескать, ему есть, что сообщить. Содержание письма держится в секрете, однако власти организовали некоторые "утечки", чтобы прощупать общественное мнение и подготовить почву для дальнейших действий. Эти утечки ситуацию не прояснили, а запутали дело еще больше. На одном из заседаний парламента соратника Пашиняна Андраника Кочаряна спросили, будут ли новые разоблачения по поводу заказчиков теракта. На что он заявил: "дело 27 октября по части заказчиков раскрыто, это сделали российские спецслужбы - с распоряжения Владимира Путина".

Судя по тому, что сегодня, шесть лет спустя, армянские СМИ публикуют сообщение Генпрокуратуры Армении о ходе расследования, которое продолжается, похоже, соратник Пашиняна поторопился.