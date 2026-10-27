Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО

С 30 октября по 1 ноября в Баку во второй раз пройдет фестиваль "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW). Программа объединит различные направления современного искусства, включая перформансы, иммерсивные и интерактивные проекты, вовлекающие зрителей в художественный процесс.

В центре внимания участников фестиваля окажутся взаимоотношения человека и природы, экологическая ответственность, память, инклюзивность и наследие, которое предстоит передать будущим поколениям.

В Музее каменной летописи будет представлена работа Орхана Набизаде "Древний камень, современная память", вдохновленная наскальным искусством Гобустана. Используя современный скульптурный язык, художник обращается к пяти символам природного наследия Азербайджана: кавказскому леопарду, джейрану, серому волку, бурому медведю и императорскому орлу. Эти образы становятся символами современной памяти и побуждают задуматься о том, какой природный мир мы оставим будущим поколениям.

Как передает Day.Az, в интервью Trend Life Орхан Набизаде рассказал о концепции проекта, связи древних наскальных изображений с современными экологическими проблемами и роли искусства в привлечении внимания к сохранению биоразнообразия.

- В чем заключается основная идея произведения "Древний камень, современная память"?

- Основная идея заключается в объединении памяти камня с событиями и проблемами современности. Камень сам по себе является носителем информации и источником памяти. Моя цель - обновить эту память, запечатлеть в ней тревоги XXI века и передать послание будущим поколениям.

- Как наскальные изображения Гобустана вдохновили вас на создание этой работы?

- Наскальные изображения Гобустана сохранились до наших дней, отражая образ жизни, мировоззрение и заботы людей своей эпохи.

Главная цель моего подхода - показать процессы, приводящие к уничтожению биоразнообразия в нашем регионе, и запечатлеть в памяти камня проблемы, которые современный человек может создать для будущего. Таким образом, я призываю зрителей проявлять больше чуткости и ответственности по отношению к дикой природе.

- Почему вы выбрали именно этих пять животных?

- Выбор этих пяти животных не случаен. Так называемая "Большая пятерка" Азербайджана объединяет наиболее узнаваемых представителей животного мира страны, в том числе виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Посредством этих образов я хочу привлечь внимание к необходимости их защиты.

- Какую связь вы видите между древним наскальным искусством и современной экологией?

- Сегодня мы воспринимаем древние наскальные изображения прежде всего как произведения искусства. Однако они возникли из историй повседневной жизни, потребностей и верований людей своей эпохи и были запечатлены на камне.

Древний человек охотился, чтобы добывать пищу и выживать. Перед современным человеком стоит уже другая ответственность - сохранять этих животных и поддерживать экологическое равновесие.

В этом смысле между древними наскальными изображениями и моими работами есть как сходство, так и различие. Сами изображения могут быть похожи, однако стоящие за ними проблемы и заботы совершенно разные. В созданных мной сценах охоты это различие подчеркивается современным обликом человека, используемыми им охотничьими орудиями и профессиональным художественным подходом.

- Какое послание вы хотите донести до зрителей посредством этих работ?

- Современные охотничьи орудия, одежда и другие предметы, а также сцены охоты поднимают вопрос защиты животных, находящихся под угрозой исчезновения. Эти образы показывают недопустимость жестокого отношения человека к природе.

Моя цель - побудить современного человека оставить в памяти камня образ не существа, уничтожающего природу, а цивилизованного человека, который защищает ее и действует ответственно.

- Какую ответственность, на ваш взгляд, несут будущие поколения за сохранение природы?

- Я верю, что современная молодежь сыграет важную роль в сохранении здоровой природной среды и формировании у будущих поколений более чуткого отношения к экологическим проблемам.

Отражение существующих проблем языком искусства свидетельствует о том, что они находятся и в центре внимания современного художественного сообщества. Это также показывает, что современный азербайджанец не безразличен к природе своей страны.

Я верю, что усилия, направленные на сохранение природы, внесут вклад в создание более здоровой и богатой экосистемы для будущих поколений.