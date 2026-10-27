Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года

За первые девять месяцев 2026 года ненефтяной экспорт Азербайджана (за исключением немонетарного золота) вырос на 20,5%.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов во вторник на панельной сессии "Бизнес-диалог", состоявшейся в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога, передает Day.Az.

Советник министра заявил, что на национальном уровне Азербайджан реализует целенаправленные меры по повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и расширению возможностей их выхода на международные рынки.

По его словам, для дальнейшего стимулирования экспорта внедрены новые механизмы, направленные на снижение затрат, связанных с выходом на зарубежные рынки.

"Любое трансграничное деловое партнерство - будь то с поставщиком, клиентом или инвестором - требует эффективной коммуникации, уважения к различным культурным и деловым практикам и, прежде всего, взаимного доверия. Со временем такие отношения способствуют укреплению связей между странами и обществами, формированию долгосрочного экономического партнерства, основанного на общих интересах и приверженности взаимному успеху.

В условиях роста геополитической напряженности важность таких связей становится еще более очевидной. Торговые барьеры и сбои в цепочках поставок создают дополнительные издержки и неопределенность для делового сообщества", - заявил он.

Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог во имя общего будущего: объединяя мир в разделенном обществе".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для обсуждения вопросов межкультурного диалога и сотрудничества.

Программа форума включает обсуждения по таким темам, как мир и безопасность, межкультурный и межрелигиозный диалог, роль молодежи, искусственный интеллект, креативная экономика, медиа, культурное наследие и туризм.