В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО

В рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия на тему "Туризм ради общего будущего: как инклюзивность, равенство и лидерство местных сообществ способствуют построению мира".

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев заявил, что Бакинская декларация об активизации климатических действий объединяет государства и негосударственных участников вокруг целей сокращения выбросов и адаптации к изменению климата. Он напомнил, что в рамках COP29, проходившей в Азербайджане в 2024 году, Государственное агентство по туризму, ООН и председательство COP29 совместно организовали День туризма. Это мероприятие, впервые проведенное в рамках климатической конференции ООН, привлекло внимание к роли туризма в борьбе с изменением климата.

Руководитель сектора по развитию культурного наследия отдела культурного наследия Государственного агентства по туризму Лейла Мусаева отметила, что развитие туризма в Хыналыге расширило возможности сельских женщин заниматься ремесленничеством и другими видами деятельности в сфере туризма. По ее словам, в 2007 году распоряжением Президента Азербайджана Хыналыг был объявлен государственным заповедником. Реставрационные и консервационные работы, проведенные в селе в 2021-2024 годах, а также включение этой территории в Список всемирного наследия ЮНЕСКО способствовали сохранению культурного наследия. Л. Мусаева подчеркнула важность сохранения местных традиций, а также укрепления связи молодого поколения с культурным наследием.

Основательница компаний "Gazelle Safari Company" и "Gazelle Hospitality", а также организации "Women in Hospitality Uganda", угандийская предпринимательница Энн Калембе заявила, что Уганда определила туризм одним из основных направлений экономического развития.

Она отметила, что Уганда планирует увеличить объем своей экономики в 10 раз к 2040 году, развивая пять приоритетных направлений, включая сельское хозяйство, туризм, минеральные ресурсы, науку и технологии. Энн Калембе также отметила, что в туристическом секторе создано около 1 миллиона рабочих мест.