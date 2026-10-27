В каких сферах больше всего проблемных кредитов?

В банковском секторе вырос объем задолженности по двум различным показателям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, на 1 октября 2026 года объем просроченных кредитов составил 754,3 млн манатов. Это на 4,5% больше по сравнению с началом сентября, на 43,8% - по сравнению с началом года и на 42,8% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля просроченных кредитов в общем объеме кредитования экономики составила 2,1%. Такой же показатель был зафиксирован в конце августа. По итогам прошлого года эта доля составляла 1,6%, а в конце сентября 2025 года - 1,7%.

Статистика по неработающим кредитам банковского сектора демонстрирует иную картину. На конец сентября объем таких кредитов составил 915,5 млн манатов против 797,6 млн манатов за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за год объем неработающих кредитов увеличился на 117,9 млн манатов, или на 14,8%.

По итогам 2025 года объем неработающих кредитов банков составлял 762,6 млн манатов. Следовательно, за первые девять месяцев текущего года он вырос на 152,9 млн манатов, или на 20%.

Вместе с тем в сентябре объем неработающих кредитов сократился по сравнению с августом на 31,3 млн манатов, или на 3,3%. На конец августа этот показатель составлял 946,8 млн манатов.

На бизнес-кредиты пришлось 503,4 млн манатов неработающих кредитов, на потребительские - 371 млн манатов, на ипотечные - 41,1 млн манатов.

На конец сентября доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле банков составила 2,7%. В августе этот показатель находился на уровне 2,9%.