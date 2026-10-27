Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане

Университет IE намерен внести вклад в развитие предпринимательской культуры, создание инновационных компаний в Азербайджане и реализацию потенциала страны на международном уровне.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил исполнительный президент университета IE Сантьяго Иньигес де Онсоньо (Santiago Iñiguez de Onzoño) на церемонии открытия Центра лидерства и инноваций IE, передает Day.Az.

Он отметил, что идея создания нового Центра в Баку сформировалась в результате обсуждений, проходивших в течение прошлого года, и на основе общего видения партнеров. Подчеркнув, что Азербайджан обладает большим потенциалом для развития предпринимательства, глава университета отметил наличие благоприятных условий для формирования активной предпринимательской культуры.

"Мы хотим в ближайшие 5-10 лет стать свидетелями того, как все больше предпринимателей создают новые компании в Баку, Центральной Азии и других регионах мира", - заявил он.

Сантьяго Иньигес де Онсоньо отметил, что одна из основных идей этого проекта заключается в объединении различных инициатив посредством образования и их консолидации вокруг общей цели.

Рассказывая об истории развития университета, исполнительный президент заявил, что конкуренция с ведущими высшими учебными заведениями мира с самого начала требовала смелого подхода. По его словам, стремясь за короткий срок стать одним из авторитетных высших учебных заведений, университет IE взял за основу нестандартное мышление, отказ от традиционных подходов и новаторство.

Он подчеркнул, что этот подход прививается и предпринимателям: предприниматели, работающие в зрелых отраслях, не должны ограничиваться копированием существующих моделей, а должны мыслить нестандартно, чтобы создавать новые возможности.

"Мы хотим распространять наши ценности - веру в предпринимательство, инновации, способность образования менять жизнь людей, а также в преимущество технологий - в Баку, Азербайджане в целом и за его пределами", - заявил он.

Исполнительный президент также сообщил, что встреча с выпускниками совместной программы MBA в Баку оставила положительное впечатление. По его словам, особое внимание привлекли стремление выпускников добиваться изменений в своих организациях и их инициативность в этом направлении.

Он также сообщил, что провел интерактивное обсуждение влияния искусственного интеллекта на различные отрасли.

"Одним из важнейших моментов, который был отмечен, стало наличие в стране талантливых людей с большим потенциалом. Если этот потенциал будет должным образом задействован, он может способствовать созданию значительной добавленной стоимости, появлению новых стартапов и компаний, а также ускорению экономического роста", - отметил Сантьяго Иньигес де Онсоньо.

Он добавил, что международная деятельность университета IE не ограничивается главным кампусом в Испании. Несколько лет назад университет также начал работать в Нью-Йорке, а в Эр-Рияде у него есть центры лидерства и инноваций. Кроме того, в ближайшее время планируется открыть инновационный центр на базе Калифорнийского университета в Беркли.

По словам Сантьяго Иньигеса де Онсоньо, Центр лидерства и инноваций IE, созданный в Баку, также может стать важной платформой для объединения международного опыта с местным потенциалом, стимулирования предпринимательства и расширения возможностей для инноваций.