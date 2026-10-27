Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов

Каждый объект культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях требует особого подхода, и при их восстановлении могут применяться различные методы.

Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов журналистам в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что особый подход, состоящий из семи этапов и направленный на восстановление культурного наследия, был предложен Азербайджаном на предыдущих форумах. По словам специального представителя, на нынешнем форуме можно более подробно обсудить практическое применение этого подхода, поскольку на освобожденных от оккупации территориях уже есть примеры его реализации.

"Мы уже восстановили ряд наших культурно-исторических памятников и объектов культурного наследия. При восстановлении некоторых из них применялись особые подходы, которые могут представлять интерес для других стран", - отметил он.

Э. Гусейнов подчеркнул, что при работе с объектами культурного наследия могут применяться различные методы: консервация, возвращение к первоначальному состоянию или восстановление с добавлением новых элементов при сохранении определенных особенностей. Выбор подхода в каждом конкретном случае определяется на основе отдельного анализа.