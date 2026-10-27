Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО

27 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране генеральным директором Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО) Салимом бен Мухаммедом аль-Маликом.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, а также возможности расширения совместной деятельности в сферах образования, науки, культуры и охраны культурного наследия.

Министр привлек внимание к тому, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ИСЕСКО, наша страна вносит активный вклад в международные усилия в направлении продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога, поощрения ценностей мультикультурализма и толерантности.

Подчеркивалась важность размещения регионального офиса ИСЕСКО в Баку с точки зрения расширения сотрудничества Азербайджана в рамках этой структуры.

На встрече также отмечалась значимость VII Всемирного форума по межкультурному диалогу с точки зрения привлечения внимания международного сообщества к глобальным вызовам, расширения возможностей для диалога и сотрудничества.

Гендиректор ИСЕСКО был проинформирован о работах, проводимых в направлении сохранения богатого культурного и религиозного наследия Азербайджана, восстановления культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. Было упомянуто об историческом значении миссии, осуществленной ИСЕСКО на освобожденных от оккупации территориях, а также объявления города Шуша Культурной столицей исламского мира на 2024 год.

Министр также проинформировал о вопросах подготовки к Саммиту Организации исламского сотрудничества (ОИС), принимающей стороной которого наша страна станет в 2027 году, мероприятиям, которые пройдут в этих рамках, и приоритетах председательства нашей страны в ОИС.

Гендиректор ИСЕСКО заявил о заинтересованности организации в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном и отметил вклад нашей страны в продвижение межкультурного диалога.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.