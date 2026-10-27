В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики

Адаптация системы образования в Азербайджане к меняющимся требованиям рынка труда и экономики, подготовка специалистов, обладающих современными навыками, и расширение сотрудничества с частным сектором являются одним из главных приоритетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли на церемонии открытия Центра лидерства и инноваций IE в Баку.

Он отметил, что стремительный рост объема данных в эпоху ИИ ставят перед системой образования новые задачи.

"Существует разница между подходом, предполагающим ожидание в 10-15 лет для подготовки лучших выпускников, и быстрым, гибким подходом, требуемым промышленностью, компаниями и экономикой. В современных условиях важно совмещать эти два направления", - отметил замминистра.

Гасанли сообщил, что с 2013 года в Азербайджане осуществляются последовательные меры в рамках утвержденной Президентом стратегии развития образования. По его словам, эта программа внесла вклад в повышение качества и доступности образования.

Касаясь результатов международных оценок, замминистра отметил, что в последние годы привлекают внимание успехи Азербайджана в сфере образования, особенно по предметам, имеющим важное значение для различных отраслей промышленности, таким как математика. По его словам, показатели страны в этой области приблизились к средним показателям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Он подчеркнул, что в результате последовательных усилий государства в стране растет талантливая молодежь, потенциал которой может быть развит в будущем. Для реализации этого потенциала важно системно развивать их знания и навыки, готовить как будущих лидеров, менеджеров и профессиональных специалистов.

Гасанли также обратил внимание на изменения, происходящие в системе высшего образования. Он заявил, что такие инициативы, как Бакинская высшая школа нефти, Франко-азербайджанский университет (UFAZ), Турецко-азербайджанский университет и программы двойных дипломов, играют важную роль в подготовке высококвалифицированных кадров.

По словам замминистра, адаптация системы образования к требованиям рынка труда невозможна без тесного сотрудничества с частным сектором. С этой точки зрения особое значение имеет партнерство с "PAŞA Holding", SOCAR и другими компаниями.

"Одна из главных трудностей - устранение несоответствия между потребностями рынка труда и системой образования. Сотрудничество с частным сектором позволяет более точно определять эти потребности и получать соответствующие знания. Платформа AI Hub также создана с целью обеспечения устойчивости этого сотрудничества", - отметил он.

Гасанли добавил, что были обсуждены первоначальные проекты, реализуемые совместно с Университетом IE и министерством экономики, деятельность обсерватории и другие инициативы.

Он заявил, что главная цель данного сотрудничества - связать формирующийся в образовании потенциал с реальными потребностями экономики, ускорить подготовку специалистов, овладевших современными технологиями, и расширить инновационные возможности страны.