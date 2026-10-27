Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана

В Азербайджане установлено требование о предоставлении официальной информации судов средствам массовой информации судьей, ответственным за взаимодействие со СМИ (судьей-спикером).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в новой редакции Кодекса этического поведения судей определены требования, касающиеся взаимодействия судей со СМИ, использования социальных сетей и публичных выступлений.

Согласно новым положениям, официальную информацию о судах должен предоставлять судья, ответственный за взаимодействие со СМИ, то есть судья-спикер.

Выступая публично и взаимодействуя со СМИ, судьи должны воздерживаться от выражения позиций, мнений и комментариев по делам, находящимся в их собственном производстве или производстве суда.

Согласно Кодексу, при использовании СМИ, социальных сетей и других информационных ресурсов не должны возникать обстоятельства, способные поставить под сомнение независимость и беспристрастность судьи, а также правосудие в целом.

Кроме того, внеслужебное поведение судьи, его выступления в СМИ и публикации в социальных сетях не должны носить характер религиозной пропаганды и агитации, способных поставить под сомнение его независимость.

В предыдущей редакции Кодекса также предусматривалось, что судьи не должны давать комментарии и разъяснения по незавершенным делам, назначенным к судебному рассмотрению, а также высказывать свое мнение по конкретным делам. Одновременно устанавливалось, что судьи должны с уважением относиться к обязанности СМИ информировать общественность о деятельности судов и не препятствовать работе представителей средств массовой информации.

Кроме того, предыдущая редакция Кодекса содержала требование о том, что судьи не должны устанавливать личные связи с субъектами СМИ и их представителями, если такие связи могут повлиять на ход судебного разбирательства, а также использовать подобные связи в собственных интересах.