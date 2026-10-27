Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций

На фоне интеграции искусственного интеллекта, производства, инвестиций, энергетики, технологий, инфраструктуры и образования развитие человеческого капитала и сотрудничество в сфере образования приобретают новое значение.

Как передает Day.Az, об этом говорится в письме министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, адресованном участникам церемонии открытия Центра лидерства и инноваций IE. Письмо зачитал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли, сообщает корреспондент Trend.

Отмечается, что образование стало одним из важных направлений расширения партнерских связей на национальном уровне и что в этом контексте создание Центра лидерства и инноваций IE имеет стратегическое значение. Инициатива по созданию Центра была выдвинута в апреле текущего года, а в сентябре в Баку состоялась церемония открытия программы MBA в Азербайджане. Открытие Центра, деятельность которого охватывает широкий спектр направлений в области образования и исследований, стало новым этапом этого сотрудничества.

Микаил Джаббаров выразил благодарность IE University, "PAŞA Holding", SOCAR, министерству науки и образования, а также университетам, участвовавшим в создании Центра.

В письме подчеркивается, что Центр начинает свою деятельность в период широкого внедрения искусственного интеллекта в мировую экономику. В этих условиях главная задача заключается не просто во внедрении технологий, а в использовании их потенциала для повышения эффективности и производительности, а также создания добавленной стоимости. Для этого необходимы сильное институциональное лидерство и соответствующие профессиональные навыки.

Отмечается, что одним из пяти национальных приоритетов Азербайджана, определенных до 2030 года, является формирование конкурентоспособного человеческого капитала и современного пространства инноваций. Развитие человеческого капитала и повышение квалификации входят в число основных направлений государственных программ. Страна также добилась значительного прогресса в диверсификации экономики.

В письме отмечается, что на следующем этапе цель заключается не только в увеличении производства товаров и услуг, но и в создании более высокой добавленной стоимости. Для развития новых отраслей промышленности необходимы специалисты, способные осваивать современные технологии, повышать эффективность рабочих процессов и производительность труда.

"Главная цель - сформировать рабочую силу, обладающую цифровыми навыками, способную адаптироваться к меняющимся условиям и конкурентоспособную на глобальном уровне", - подчеркивается в письме.

Вместе с тем отмечается важность устранения существующего дефицита квалифицированных кадров в таких областях, как искусственный интеллект, наука о данных и кибербезопасность.

Подчеркивается, что формирование конкурентоспособного человеческого капитала невозможно усилиями лишь одной организации. Этот процесс требует системного партнерства, основанного на согласовании государственной политики, потребностей бизнес-сектора и академической деятельности. Центр лидерства и инноваций IE создан именно на основе такой модели сотрудничества.

В письме также отмечается, что SOCAR и "PAŞA Holding" и ранее реализовывали совместно с министерством экономики и министерством науки и образования проекты, направленные на развитие навыков.

В качестве примеров этих инициатив приводятся национальная программа "Azerbaijan Skills Accelerator - Академия промышленной революции", реализуемая в рамках сотрудничества с платформой Coursera, а также инновационный кампус "Sabah City", объединяющий университеты, исследовательские лаборатории, технологические компании и стартапы.

Отмечается, что эти проекты демонстрируют важность создания экосистемы, основанной на скоординированном сотрудничестве государственных учреждений, бизнес-сектора, образовательных организаций и международных партнеров.