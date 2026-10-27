SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит"

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заинтересована в установлении и расширении научно-исследовательских связей с профильными институтами государственных концернов "Туркменгаз" и "Туркменнебит" в Туркменистане.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил Trend заместитель вице-президента SOCAR Нусрет Алиев на полях 31-й Международной конференции и выставки Oil and Gas of Turkmenistan (OGT 2026), проходящей в Ашхабаде.

"Хочу отметить, что SOCAR также заинтересована в развитии научно-исследовательских связей в Туркменистане. В частности, мы очень заинтересованы в установлении контактов с научно-исследовательскими институтами "Туркменгаз" и "Туркменнебит", - заявил Алиев.

По его словам, взаимодействие SOCAR с Туркменистаном активно развивается с 2020 года.

"С 2020 года SOCAR поддерживает активные связи с Туркменистаном. В 2021-2022 годах, как вы знаете, мы закупали туркменский газ для удовлетворения внутренних потребностей Азербайджана. Эта операция была успешно реализована между нашими странами", - отметил Алиев.

Он также подчеркнул, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений, в том числе в нефтегазовой отрасли, остается одним из приоритетных направлений деятельности компании.

"Как вы знаете, в ходе совместной встречи глав наших государств была достигнута договоренность о дальнейшем расширении связей между Азербайджаном и Туркменистаном, в частности об укреплении сотрудничества в нефтегазовой сфере. В соответствии с поручениями главы нашего государства мы продолжаем работу по дальнейшему развитию отношений в этом направлении. В частности, в 2023 году SOCAR открыла свое представительство в Туркменистане и ведет там деятельность в позитивном ключе", - сказал представитель компании.

Н.Алиев добавил, что SOCAR расширяет международную деятельность и участвует в проектах в различных странах.

"В то же время хочу отметить, что SOCAR расширяет свое присутствие на международной арене и активно участвует в проектах в различных странах. В Туркменистане компания выступает основным спонсором нынешней выставки и конференции. SOCAR намерена расширять деятельность в регионе в соответствии с указаниями нашего президента и активно работает в этом направлении. Надеюсь, в будущем вы увидите результаты этой работы", - подчеркнул он.