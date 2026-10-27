Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов обсудил с министром по делам молодежи и спорта, труда и занятости Индии Мансукхом Мандавией перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах молодежной политики и спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, встреча состоялась в рамках рабочего визита Гаибова в Индию.

Азербайджанский министр посетил страну в качестве председателя Бюро десятой Конференции государств - участников Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (COP10).

В Нью-Дели Гаибов председательствовал на третьем заседании Бюро COP10, а также принял участие в четвертом официальном заседании Комитета по утверждению COP10.