Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов обсудил с министром по делам молодежи и спорта, труда и занятости Индии Мансукхом Мандавией перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах молодежной политики и спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, встреча состоялась в рамках рабочего визита Гаибова в Индию.
Азербайджанский министр посетил страну в качестве председателя Бюро десятой Конференции государств - участников Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (COP10).
В Нью-Дели Гаибов председательствовал на третьем заседании Бюро COP10, а также принял участие в четвертом официальном заседании Комитета по утверждению COP10.
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