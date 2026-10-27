В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики

Молодежь должна быть не просто бенефициаром политики, но и партнером в ее разработке и реализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Аса Регнер на панельной дискуссии на тему "Межкультурное лидерство во имя общего будущего" в рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Она отметила, что хотя взаимосвязанность между обществами в мире возрастает, глубокая разобщенность все еще сохраняется. "В этих условиях способность понимать различные точки зрения, выстраивать доверие между общинами и объединять людей вокруг общих решений и новых идей имеет особое значение", - сказала Регнер.

По ее словам, молодежь не хочет восприниматься лишь как объект, с которым консультируются в определенный момент при разработке политики: "Она действительно хочет находиться за столом, где принимаются решения. В ЮНЕСКО мы считаем очень важным, чтобы молодежь находилась в центре всего, что делает организация".

Заместитель генерального директора сообщила, что в консультациях по вопросам образования на период после 2030 года приняли участие более 200 тысяч молодых людей из 194 стран. В число их приоритетов вошли возможности трудоустройства, образование в условиях конфликтов, цифровая грамотность, доступность образования, языки коренных народов, борьба с гендерными стереотипами и дискриминацией.

Она отметила, что эти предложения будут представлены на Глобальной встрече по образованию, которая пройдет весной 2027 года в Бангкоке, и помогут сформировать повестку дня в области образования и обучения молодежи на период после 2030 года.

Регнер подчеркнула необходимость того, чтобы участие молодежи сопровождалось практическими действиями. По ее словам, в рамках инициативы ЮНЕСКО "Молодежь как исследователи" обучение прошли более 450 молодых людей. А с 2023 года Программа глобальных молодежных грантов ЮНЕСКО посредством грантов и менторства поддержала более 240 молодых лидеров и организаций.

Она добавила, что на первом этапе инициативы "Молодежь за мир" 50 молодых людей воспользовались более чем 400 менторскими сессиями, а ЮНЕСКО выделила полмиллиона долларов США на поддержку 48 местных инициатив.

"В настоящее время мы запускаем второй этап программы. Этот этап объединит еще 50 молодых лидеров с особым акцентом на межкультурный диалог в эпоху искусственного интеллекта", - добавила Аса Регнер.