В Азербайджане создается новая Комиссия

В Азербайджане будет создана комиссия по этике, которая будет изучать состояние соблюдения судьями правил этического поведения, анализировать причины нарушений и готовить предложения по совершенствованию Кодекса этического поведения судей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в новой редакции Кодекса этического поведения судей определены порядок создания данной комиссии, ее состав и основные направления деятельности.

Комиссия будет создана решением Судебно-правового совета. В ее состав войдут три человека - по одному из числа судей, являющихся членами Совета, от каждой судебной инстанции.

Комиссия будет изучать состояние соблюдения правил этического поведения, установленных Кодексом, анализировать обстоятельства, способствующие их нарушению, и вносить в Судебно-правовой совет предложения по устранению этих обстоятельств.

Комиссия также будет готовить заключения по обращениям судей, связанным с применением Кодекса. По вопросам, возникающим в связи с поступившими обращениями, она будет вносить в Совет предложения и рекомендации, а также представлять соответствующие материалы.