На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО

В рамках проекта "Дуновение культуры" (Mədəniyyət rüzgarı), реализуемого Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана, в Хачмазской городской детской музыкальной школе прошли мастер-классы по фортепиано и скрипке.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении MEMİM.

Руководитель отдела MEMİM, заслуженный работник культуры Лала Керимова и ведущий консультант Губа-Хачмазского регионального управления культуры Фарид Мусаев подчеркнули важность проведения подобных мастер-классов.

Было отмечено, что их цель - повышение качества образования в музыкальных и художественных школах, находящихся в ведении Министерства культуры, оказание методической помощи преподавателям, обмен передовым исполнительским и педагогическим опытом, раскрытие творческого потенциала учащихся и повышение уровня их подготовки.

Лала Керимова также передала Хачмазской городской детской музыкальной школе нотный сборник "Асаф Зейналлы. Избранные произведения", изданный MEMİM.

Мастер-класс по фортепиано провела заведующая специализированным фортепианным отделением Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли Зариф Керимова. Она рассказала о ключевых аспектах, на которые необходимо обращать внимание при игре на фортепиано, и наглядно продемонстрировала некоторые технические приемы исполнения.

Мастер-класс по скрипке провела заслуженный педагог, профессор отделения струнных инструментов БМА, доктор философии в области истории искусств Хёкюма Алиева. В ходе занятия обсуждались особенности игры на скрипке, правила обращения с инструментом и принципы выбора произведений для исполнения. Преподаватели и учащиеся также получили практические рекомендации.

Мастер-классы прошли в интерактивном формате и вызвали интерес у преподавателей и учащихся. Опытные педагоги ответили на вопросы участников.

Проект "Дуновение культуры" реализуется при поддержке Губа-Хачмазского регионального управления культуры.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az