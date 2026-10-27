США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP.

По информации посольства США в Армении, заместитель помощника государственного секретаря США по программам помощи в сфере безопасности Шона Уилсон посетила Армению. В ходе визита она обсудила вопросы пограничной безопасности, модернизации таможенной системы и расширения региональных связей.

Day.Az со ссылкой на Trend напоминает, что расширение технических возможностей пограничной и таможенной систем Армении при поддержке США обсуждается на фоне перехода проекта TRIPP к практической реализации.

В рамках визита США передали Пограничным войскам Армении транспортные средства и специальное оборудование общей стоимостью около 1,4 миллиона долларов. Шона Уилсон также ознакомилась с работой платформы CertScan, созданной при финансовой поддержке США в размере 3,5 миллиона долларов.

CertScan объединяет технологии досмотра на контрольно-пропускных пунктах с централизованным центром мониторинга. Система позволяет собирать и анализировать результаты проверок в едином центре. Подобные технологии повышают роль цифровых инструментов в организации пограничного контроля и создают условия для дистанционного наблюдения за операциями на различных пунктах пропуска.

Один из ключевых вопросов в рамках проекта TRIPP - обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения между основной частью территории Азербайджана и Нахчываном. Централизованные цифровые системы контроля позволяют отслеживать процессы на контрольно-пропускных пунктах в режиме удаленного мониторинга.

Вместе с тем внедрение CertScan в Армении само по себе не подтверждает, что система будет применяться на маршруте TRIPP по аналогичной модели или что армянские пограничники будут осуществлять контроль пассажиров и грузов исключительно дистанционно. Конкретные механизмы пограничного контроля и управления маршрутом будут зависеть от согласованной модели его функционирования и договоренностей между сторонами.

Таким образом, ключевым вопросом остается не только модернизация пограничного контроля с помощью технических средств, но и обеспечение его соответствия принципу беспрепятственного сообщения. Использование цифровых платформ может упростить мониторинг пассажирских и грузовых потоков, однако конкретный порядок проведения проверок на маршруте TRIPP еще предстоит определить.

Развитие таких систем, как CertScan, свидетельствует о расширении применения цифровых технологий в сфере пограничной безопасности. При этом механизмы их использования в рамках TRIPP, включая распределение полномочий между соответствующими структурами, будут зависеть от дальнейших договоренностей сторон и практической реализации проекта.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Кроме того, в интервью телеканалу "Аль-Арабия" 27 августа 2025 года Президент Ильхам Алиев заявил, что граждане Азербайджана при поездках из Нахчывана в основную часть страны и обратно не должны испытывать неудобств или беспокоиться о своей безопасности. Глава государства отметил, что маршрут пройдет по территории Армении и создаст дополнительные транзитные возможности для самой Армении.