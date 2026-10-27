Большая часть Физули очищена от мин

Большая часть территории Физули уже очищена от мин.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов во вторник в ходе панельной сессии "Культура в центре внимания: надежные пути к общему будущему с SECURE", состоявшейся в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку, передает Day.Az.

По его словам, Физули считается воротами Карабаха, а также важным инфраструктурным и транспортным центром региона.

"В соответствии с новыми принципами градостроительства, применяемыми на освобожденных территориях, предпринимаются важные шаги по сохранению исторического наследия и его передаче будущим поколениям.

Некоторые руины, расположенные в историческом центре города, будут сохранены в их нынешнем виде и станут частью мемориальных комплексов под открытым небом. Эта практика применяется не только в Агдаме и Физули, но и в других крупных городах на освобожденных от оккупации территориях", - заявил он.

Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог во имя общего будущего: объединяя мир в разделенном обществе".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева. Впервые организованный в 2011 году, форум объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для обсуждения вопросов межкультурного диалога и сотрудничества.

Программа форума включает обсуждения по таким темам, как мир и безопасность, межкультурный и межрелигиозный диалог, роль молодежи, искусственный интеллект, креативная экономика, медиа, культурное наследие и туризм.