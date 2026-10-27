https://news.day.az/society/1870065.html В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы
Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу, в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на служебном участке пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск, были задержаны трое граждан Исламского Эмирата Афганистан, пытавшиеся незаконно пересечь государственную границу из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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