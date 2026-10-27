Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS

Восстановленному Агдамскому комплексу "Имарет" вручен специальный сертификат Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест - ICOMOS.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом во вторник заявил журналистам в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, сертификат был вручен генеральным секретарем ICOMOS.

Э.Гусейнов отметил, что к восстановлению культурного наследия на освобожденных территориях привлекаются ведущие специалисты. Агдамский комплекс "Имарет", являющийся заповедником, превратился в место, посещаемое туристами. Посетители здесь знакомятся с информацией об истории Карабахского ханства, а также о карабахском конфликте и 30-летнем периоде оккупации.

Спецпредставитель добавил, что после восстановления подобных объектов культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях планируется принять специальные меры для их более широкого представления международной общественности в рамках единой концепции.