Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R)

С 26 октября Банк ABB приступил к очередному этапу эмиссии облигаций. В рамках данного этапа Банк выводит на рынок капитала восьмой и девятый выпуски облигаций общим объемом 15 000 000 AZN. Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 AZN, валюта выпуска - азербайджанский манат.

Объем восьмого выпуска составляет 5 000 000 AZN. Облигации выпускаются сроком на 12 месяцев с годовой купонной ставкой 8,5%.

Объем девятого выпуска составляет 10 000 000 AZN. Срок обращения облигаций - 24 месяца, годовая купонная ставка - 9%. Облигации обоих выпусков являются процентными и необеспеченными.

Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Размещение облигаций пройдет методом подписки, срок которой составит две календарные недели.

Функции андеррайтера и маркетмейкера в рамках эмиссии выполняет компания "ABB Invest".

Посредством данной эмиссии Банк ABB намерен укрепить свои позиции и расширить активность на рынке капитала, предложив инвесторам доступный и надежный инвестиционный инструмент с потенциалом стабильной доходности.

Отметим, что предыдущая эмиссия облигаций Банка, проведенная в июле 2026 года, также завершилась успешно. Выпуск общим объемом 5 000 000 AZN был размещен в полном объеме, что стало очередным подтверждением высокого интереса инвесторов к облигациям Банка ABB.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.