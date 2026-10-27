В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend»

Фестиваль "Полет в Баку. Искусство выходного дня. Почувствуй будущее СЕЙЧАС"(Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), который стартует в Баку 30 октября, организуется уже второй год подряд. Программа выставок фестиваля, проводимого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, объединит различные художественные подходы, поколения и географии, предоставив зрителям возможность поразмышлять над такими темами, как память, культурное наследие, природа, биоразнообразие, идентичность и будущее.

Как передает Day.Az, в рамках "Art Weekend", наряду с различными площадками, в Центре Гейдара Алиева состоятся официальное открытие и презентация нескольких выставок.

Произведения искусства "Большой пятерки" впервые в Центре Гейдара Алиева

Одним из важных направлений выставочной программы нынешнего "Art Weekend" является тема "Большая кавказская пятерка" (Big Five of the Caucasus). В проектах, посвященных природе и биоразнообразию Кавказа, животные представлены не только как часть природы, но и как носители культурной памяти, мифологии и коллективной идентичности.

Проект "Когда говорит природа. Наследники" (When nature speaks. Heirs), который будет продемонстрирован в Центре Гейдара Алиева, представляет собой выставку современного искусства, исследующую темы природы, наследия и ответственности человека.

"Большая кавказская пятерка" - кавказский леопард, бурый медведь, серый волк, беркут и джейран - составляет концептуальную основу выставки, привлекая внимание к вопросу: "какой природный мир мы оставим после себя?" Эти животные, представленные в экспозиции в различных формах, не воспринимаются просто как изображения дикой природы. Став главными символами художественной программы фестиваля, "Большая пятерка" создаст новую перспективу для размышлений о природе, культурной памяти, мифологии, идентичности и будущих поколениях.

Выставка, подготовленная на основе идеи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, исследует связь между людьми и природой, а также такие тесно связанные между собой понятия, как наследие, ответственность, память и выбор.

Выставка объединит художников и мастеров, работающих в смешанных техниках, сочетающих инсталляцию, скульптуру, керамику, текстиль и различные материалы.

Произведения, представленные на выставке, будут впервые продемонстрированы широкой общественности именно в рамках арт-уикенда в Баку.

Одной из художественных интерпретаций "Большой пятерки" и ее путешествия от природы к искусству является проект "Легендарные существа: животный мир Азербайджана" (Legendary Creatures: An Azerbaijani Bestiary). Проект, который будет представлен 30 октября на территории парка Центра Гейдара Алиева, связывает мифологических существ из азербайджанского фольклора с "Большой пятеркой". Здесь животные представлены как носители местных знаний, фольклора и памяти искусства, подчеркивается важность их сохранения для будущих поколений.

В целом будут экспонироваться 6 работ 6 художников - ковровая композиция, скульптура, фотография, металлическая композиция, а также смешанная композиция.

Все работы экспозиции впервые будут представлены широкой общественности именно в рамках "Art Weekend".

Необычные картины китайского художника будут экспонироваться в Центре Гейдара Алиева

В первый день фестиваля в Центре Гейдара Алиева откроется еще одна экспозиция - выставка китайского художника Чжан Цзи (Zhang Ji). Выставка под названием "Кожа истины" (The skin of truth), организованная Центром Гейдара Алиева, является совместным проектом "Baku Art Weekend" и "JD Malat Gallery". Экспозиция объединит архитектурные традиции различных культур с современной живописью. На выставке будут представлены работы художника из серий "Кожа истины" и "Ультима". Вдохновляясь узорами мечетей, синагог, католических церквей, индуистских и буддийских храмов, Чжан Цзи переосмысливает их языком современной живописи.

Работы, которые будут продемонстрированы в бакинской экспозиции, созданы под влиянием таких известных архитектурных памятников, как Соборная мечеть Кордовы и дворец Альгамбра в Испании.

"Азербайджан всегда был местом слияния восточной и западной цивилизаций. Этот богатый культурный синтез вашей страны долгое время привлекает мое внимание и вызывает большой интерес. Представить свои работы именно здесь в рамках "Art Weekend 2026" - это долгожданный для меня момент и важный этап в моей творческой карьере", - сказал художник.

Техника живописи Чжан Цзи также отличается своеобразием. Вместо кисти он наносит краску на холст с помощью шприца. Рельефные поверхности, созданные таким способом, придают произведениям вид, напоминающий барельефную скульптуру.

Работы Чжан Цзи до сих пор демонстрировались в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Китае, Франции, Испании, Швейцарии, Саудовской Аравии, Турции и других странах, а также вошли в международные коллекции.

Еще один проект, который будет представлен 30 октября в Центре Гейдара Алиева, принадлежит известной американской художнице Джуди Чикаго (Judy Chicago).

Ее арт-проект под названием "Что если бы женщины правили миром..." (What If Women Ruled the World?) будет продемонстрирован в регионе впервые.

Произведение является средством воспоминаний, повествования и коллективного самовыражения. Начиная с 2022 года, проект сформировал глобальный архив, охватывающий США, Германию, Аргентину, Великобританию, Францию, Индию, Мексику, Нидерланды и Турцию. В Баку посетители, отвечая на вопросы в интерактивной кабине звукозаписи, смогут стать частью следующего этапа произведения.

Произведение Пистолетто, объединяющее зеркало и искусственный интеллект, в Центре Гейдара Алиева

30 октября в Центре Гейдара Алиева будет представлен еще один проект "Art Weekend" - произведение итальянского художника Микеланджело Пистолетто (Michelangelo Pistoletto) "Зеркало вечности" (Mirror of Eternity).

Проект является продолжением многолетних творческих исследований художника с мотивом зеркала. На протяжении всего своего творчества Пистолетто использовал зеркало, чтобы сделать зрителя частью произведения искусства. "Зеркало вечности" на основе возможностей цифровой эпохи объединяет человеческие портреты с помощью искусственного интеллекта, создавая новые лица, не существовавшие ранее. Участник загружает свой портрет в систему, а система объединяет его с портретом другого человека, формируя новый образ. Таким образом, в этом искусственном создании отражается постоянное обновление, продолжающееся из поколения в поколение. Проект исследует связь между понятиями человека, памяти, технологий и постоянно обновляющейся жизни.

Проект "Зеркало вечности" был представлен на международном уровне, в том числе в Художественном музее The Bass в Майами-Бич, а также на Индийской ярмарке искусств (India Art Fair) в Нью-Дели в феврале 2026 года.