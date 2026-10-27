https://news.day.az/culture/1870098.html В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» Фестиваль "Полет в Баку. Искусство выходного дня. Почувствуй будущее СЕЙЧАС"(Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), который стартует в Баку 30 октября, организуется уже второй год подряд.

В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend»

Культура, 27 октября 2026 20:10 (UTC +04:00) 1 092
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend»

Фестиваль "Полет в Баку. Искусство выходного дня. Почувствуй будущее СЕЙЧАС"(Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), который стартует в Баку 30 октября, организуется уже второй год подряд. Программа выставок фестиваля, проводимого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, объединит различные художественные подходы, поколения и географии, предоставив зрителям возможность поразмышлять над такими темами, как память, культурное наследие, природа, биоразнообразие, идентичность и будущее.

Как передает Day.Az, в рамках "Art Weekend", наряду с различными площадками, в Центре Гейдара Алиева состоятся официальное открытие и презентация нескольких выставок.

Произведения искусства "Большой пятерки" впервые в Центре Гейдара Алиева

Одним из важных направлений выставочной программы нынешнего "Art Weekend" является тема "Большая кавказская пятерка" (Big Five of the Caucasus). В проектах, посвященных природе и биоразнообразию Кавказа, животные представлены не только как часть природы, но и как носители культурной памяти, мифологии и коллективной идентичности.

Проект "Когда говорит природа. Наследники" (When nature speaks. Heirs), который будет продемонстрирован в Центре Гейдара Алиева, представляет собой выставку современного искусства, исследующую темы природы, наследия и ответственности человека.

"Большая кавказская пятерка" - кавказский леопард, бурый медведь, серый волк, беркут и джейран - составляет концептуальную основу выставки, привлекая внимание к вопросу: "какой природный мир мы оставим после себя?" Эти животные, представленные в экспозиции в различных формах, не воспринимаются просто как изображения дикой природы. Став главными символами художественной программы фестиваля, "Большая пятерка" создаст новую перспективу для размышлений о природе, культурной памяти, мифологии, идентичности и будущих поколениях.

Выставка, подготовленная на основе идеи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, исследует связь между людьми и природой, а также такие тесно связанные между собой понятия, как наследие, ответственность, память и выбор.

Выставка объединит художников и мастеров, работающих в смешанных техниках, сочетающих инсталляцию, скульптуру, керамику, текстиль и различные материалы.

Произведения, представленные на выставке, будут впервые продемонстрированы широкой общественности именно в рамках арт-уикенда в Баку.

Одной из художественных интерпретаций "Большой пятерки" и ее путешествия от природы к искусству является проект "Легендарные существа: животный мир Азербайджана" (Legendary Creatures: An Azerbaijani Bestiary). Проект, который будет представлен 30 октября на территории парка Центра Гейдара Алиева, связывает мифологических существ из азербайджанского фольклора с "Большой пятеркой". Здесь животные представлены как носители местных знаний, фольклора и памяти искусства, подчеркивается важность их сохранения для будущих поколений.

В целом будут экспонироваться 6 работ 6 художников - ковровая композиция, скульптура, фотография, металлическая композиция, а также смешанная композиция.

Все работы экспозиции впервые будут представлены широкой общественности именно в рамках "Art Weekend".

Необычные картины китайского художника будут экспонироваться в Центре Гейдара Алиева

В первый день фестиваля в Центре Гейдара Алиева откроется еще одна экспозиция - выставка китайского художника Чжан Цзи (Zhang Ji). Выставка под названием "Кожа истины" (The skin of truth), организованная Центром Гейдара Алиева, является совместным проектом "Baku Art Weekend" и "JD Malat Gallery". Экспозиция объединит архитектурные традиции различных культур с современной живописью. На выставке будут представлены работы художника из серий "Кожа истины" и "Ультима". Вдохновляясь узорами мечетей, синагог, католических церквей, индуистских и буддийских храмов, Чжан Цзи переосмысливает их языком современной живописи.

Работы, которые будут продемонстрированы в бакинской экспозиции, созданы под влиянием таких известных архитектурных памятников, как Соборная мечеть Кордовы и дворец Альгамбра в Испании.

"Азербайджан всегда был местом слияния восточной и западной цивилизаций. Этот богатый культурный синтез вашей страны долгое время привлекает мое внимание и вызывает большой интерес. Представить свои работы именно здесь в рамках "Art Weekend 2026" - это долгожданный для меня момент и важный этап в моей творческой карьере", - сказал художник.

Техника живописи Чжан Цзи также отличается своеобразием. Вместо кисти он наносит краску на холст с помощью шприца. Рельефные поверхности, созданные таким способом, придают произведениям вид, напоминающий барельефную скульптуру.

Работы Чжан Цзи до сих пор демонстрировались в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Китае, Франции, Испании, Швейцарии, Саудовской Аравии, Турции и других странах, а также вошли в международные коллекции.

Еще один проект, который будет представлен 30 октября в Центре Гейдара Алиева, принадлежит известной американской художнице Джуди Чикаго (Judy Chicago).

Ее арт-проект под названием "Что если бы женщины правили миром..." (What If Women Ruled the World?) будет продемонстрирован в регионе впервые.

Произведение является средством воспоминаний, повествования и коллективного самовыражения. Начиная с 2022 года, проект сформировал глобальный архив, охватывающий США, Германию, Аргентину, Великобританию, Францию, Индию, Мексику, Нидерланды и Турцию. В Баку посетители, отвечая на вопросы в интерактивной кабине звукозаписи, смогут стать частью следующего этапа произведения.

Произведение Пистолетто, объединяющее зеркало и искусственный интеллект, в Центре Гейдара Алиева

30 октября в Центре Гейдара Алиева будет представлен еще один проект "Art Weekend" - произведение итальянского художника Микеланджело Пистолетто (Michelangelo Pistoletto) "Зеркало вечности" (Mirror of Eternity).

Проект является продолжением многолетних творческих исследований художника с мотивом зеркала. На протяжении всего своего творчества Пистолетто использовал зеркало, чтобы сделать зрителя частью произведения искусства. "Зеркало вечности" на основе возможностей цифровой эпохи объединяет человеческие портреты с помощью искусственного интеллекта, создавая новые лица, не существовавшие ранее. Участник загружает свой портрет в систему, а система объединяет его с портретом другого человека, формируя новый образ. Таким образом, в этом искусственном создании отражается постоянное обновление, продолжающееся из поколения в поколение. Проект исследует связь между понятиями человека, памяти, технологий и постоянно обновляющейся жизни.

Проект "Зеркало вечности" был представлен на международном уровне, в том числе в Художественном музее The Bass в Майами-Бич, а также на Индийской ярмарке искусств (India Art Fair) в Нью-Дели в феврале 2026 года.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ЦЕНТР ГЕЙДАРА АЛИЕВА
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 20:37 (UTC+04), Спорт 164
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 20:36 (UTC+04), Общество 186
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 29
БИГ осудила решение Франции по Корсике 20:25 (UTC+04), Политика 237
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 20:10 (UTC+04), Культура 1 087
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 20:00 (UTC+04), Политика 1 311
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 19:53 (UTC+04), Политика 336
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 19:44 (UTC+04), Общество 353
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 347
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 19:28 (UTC+04), Экономика 381
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 19:24 (UTC+04), Культура 394
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 19:21 (UTC+04), Политика 388
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 19:19 (UTC+04), Политика 385
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 19:12 (UTC+04), Экономика 401
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 19:07 (UTC+04), Общество 385
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 19:03 (UTC+04), Политика 1 554
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 19:02 (UTC+04), Политика 382
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 18:59 (UTC+04), Экономика 2 310
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 18:57 (UTC+04), Политика 408
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 345
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 398
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 18:47 (UTC+04), Спорт 369
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 18:44 (UTC+04), Политика 409
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 18:40 (UTC+04), Культура 378
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 18:36 (UTC+04), Общество 385
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 18:30 (UTC+04), Культура 379
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 349
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 18:28 (UTC+04), Экономика 427
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 18:23 (UTC+04), Политика 428
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 18:20 (UTC+04), Общество 417
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 18:16 (UTC+04), Культура 429
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 18:09 (UTC+04), Политика 3 258
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 18:08 (UTC+04), Общество 462
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 18:06 (UTC+04), Экономика 436
В Азербайджане создается новая Комиссия 18:02 (UTC+04), Общество 432
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 17:53 (UTC+04), Общество 449
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 17:40 (UTC+04), В мире 469
Большая часть Физули очищена от мин 17:37 (UTC+04), Общество 422
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 17:34 (UTC+04), Туризм 414
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 3 807
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 17:30 (UTC+04), Общество 526
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 17:24 (UTC+04), В мире 485
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 17:17 (UTC+04), Экономика 494
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 17:13 (UTC+04), Политика 475
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 16:59 (UTC+04), Экономика 491
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 5 620
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 533
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 16:53 (UTC+04), Культура 450
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 16:48 (UTC+04), Политика 478
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 245
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 16:34 (UTC+04), Туризм 436
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 16:23 (UTC+04), Общество 783
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 503
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 16:00 (UTC+04), Политика 6 442
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 519
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 442
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 15:51 (UTC+04), Культура 466
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 4 653
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 483
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 15:36 (UTC+04), Экономика 605
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 15:33 (UTC+04), Экономика 515
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 15:25 (UTC+04), Автоновости 521
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 15:21 (UTC+04), Культура 455
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 15:17 (UTC+04), Общество 489
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 15:00 (UTC+04), В мире 538
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 14:57 (UTC+04), Экономика 535
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 14:54 (UTC+04), Общество 449
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 14:53 (UTC+04), Общество 548
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 14:49 (UTC+04), Экономика 546
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 14:46 (UTC+04), Общество 577
Казахстан намерен производить свои беспилотники 14:43 (UTC+04), В мире 548
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 564
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 14:35 (UTC+04), Общество 498
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 14:28 (UTC+04), Общество 601
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 14:22 (UTC+04), Культура 456
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 14:20 (UTC+04), Политика 1 326
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 14:16 (UTC+04), Общество 576
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 14:10 (UTC+04), Спорт 482
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 669
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 13:49 (UTC+04), Политика 554
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 13:43 (UTC+04), Общество 817
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 563
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 13:35 (UTC+04), Политика 4 557
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 13:30 (UTC+04), Экономика 597
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 13:24 (UTC+04), Общество 509
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:20 (UTC+04), Общество 544
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 491
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 529
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 13:00 (UTC+04), Автоновости 501
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 579
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 12:49 (UTC+04), Политика 570
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 12:44 (UTC+04), Общество 507
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 12:40 (UTC+04), Экономика 578
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 12:34 (UTC+04), В мире 646
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 12:32 (UTC+04), Политика 588
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 12:28 (UTC+04), Общество 1 505
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 12:24 (UTC+04), Политика 625
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 12:15 (UTC+04), Спорт 494
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 12:09 (UTC+04), В мире 660
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 12:03 (UTC+04), Экономика 629
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 583
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 11:57 (UTC+04), Политика 707
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 621
В Баку появится новый парк - ФОТО 11:50 (UTC+04), Общество 4 953
Названы признаки поддельных приложений для Android 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 488
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 553
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 489
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 11:27 (UTC+04), Политика 725
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 11:23 (UTC+04), Экономика 620
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 630
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 476
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 11:12 (UTC+04), Экономика 617
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать - ВИДЕО 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 801
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики - ВИДЕО 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 067
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов - ВИДЕО 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 475
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий - ВИДЕО 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 545
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 10:50 (UTC+04), Экономика 627
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам - ВИДЕО 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 475
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 10:44 (UTC+04), Общество 731
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 10:40 (UTC+04), Экономика 599
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак - ВИДЕО 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 525
В Баку обсудили развитие цифровых навыков в журналистике - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 495
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 10:33 (UTC+04), Экономика 691
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 10:31 (UTC+04), Экономика 627
Bakıda yeni park salınır - FOTO 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 698
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе - ВИДЕО 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 117
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 10:22 (UTC+04), Экономика 623
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной - ВИДЕО 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 461
Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 10:15 (UTC+04), Автоновости 487
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений - ВИДЕО 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 6 625
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 12 342
Азербайджанская нефть выросла в цене 09:56 (UTC+04), Экономика 655
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 09:51 (UTC+04), В мире 710
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 624
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 09:45 (UTC+04), Спорт 517
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 09:38 (UTC+04), Экономика 617
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 563
Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 09:14 (UTC+04), Общество 5 963
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 09:00 (UTC+04), В мире 687
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 08:55 (UTC+04), Общество 758
В одном из районов Баку не будет света 08:50 (UTC+04), Общество 670
Хорошая новость для пользователей метро 08:40 (UTC+04), Общество 8 898
В этом районе Баку не будет газа 08:35 (UTC+04), Общество 653
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 08:21 (UTC+04), В мире 705
ПСЖ признан лучшим клубом мира 08:15 (UTC+04), Спорт 557
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 08:10 (UTC+04), В мире 756
Назван лучший тренер года 08:10 (UTC+04), Спорт 590
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 08:03 (UTC+04), Спорт 574
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? 08:00 (UTC+04), Политика 5 476
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 07:45 (UTC+04), Спорт 654
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 07:30 (UTC+04), Спорт 846
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 654
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 639
Не спешите менять старый смартфон 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 696
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 03:15 (UTC+04), Спорт 947
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 701
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 02:01 (UTC+04), Общество 5 992
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 958
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 759
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 703
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 712
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 862
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 941
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 016
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 970
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 707
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 929
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 1 048
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 706
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 949
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 855
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 1 119
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 6 246
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 828
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 759
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 5 542
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 843
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 108
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 1 138
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 407
В Баку ограничат движение на нескольких улицах 26 октября 21:51 (UTC+04), Общество 849
Bakı Kitab Sərgisində Səudiyyə Ərəbistanının mədəniyyəti və ədəbiyyatı təqdim olunub - FOTO 26 октября 21:42 (UTC+04), Azərbaycanca 990
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО 26 октября 21:40 (UTC+04), Спорт 843
Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы 26 октября 21:38 (UTC+04), В мире 1 023
“PAŞA Kapital” III İslam Maliyyə Forumunda iştirak edib - FOTO 26 октября 21:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 015
Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков 26 октября 21:31 (UTC+04), В мире 1 012
В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО 26 октября 21:25 (UTC+04), Культура 751
Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране 26 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 059
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq 26 октября 21:10 (UTC+04), Azərbaycanca 977
В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp 26 октября 21:03 (UTC+04), Общество 883
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций 26 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 749
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО 26 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 051
Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V 26 октября 20:32 (UTC+04), Автоновости 724
Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана 26 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 1 005
Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе 26 октября 20:12 (UTC+04), В мире 973
Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО 26 октября 20:03 (UTC+04), Культура 6 654
Баку и Вена готовятся к политконсультациям 26 октября 20:00 (UTC+04), Политика 943
Еще новости