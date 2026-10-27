Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23

Определился спимок азербайджанских дзюдоистов, которые примут участие в чемпионате Европы U-23 в Неаполе (Италия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях, которые пройдут с 30 октября по 1 ноября, нашу страну представят восемь спортсменов в пяти весовых категориях.

В весовой категории до 60 кг на татами выйдут Мурад Мурадлы и Бабарагим Мирзоев, до 66 кг - Низами Имранов и Ислам Рагимов, а до 73 кг - Абиль Юсубов и Мехди Джафаров.

В весовой категории до 100 кг выступит Аждар Багиров, а в категории свыше 100 кг борьбу будет вести Кянан Насибов.

Руководить нашими дзюдоистами будут главный тренер мужской национальной сборной Рихард Траутман, старший тренер Эльхан Мамедов и тренер Абдулхаг Расуллу.