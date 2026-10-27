Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений против государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 октября 2026 года, Рамиз Энвер оглу Мехтиев признан виновным по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена), 278.1 (действия, направленные на насильственный захват государственной власти или насильственное изменение конституционного строя) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Однако с учетом возраста Мехтиева и состояния его здоровья в связи с имеющимися заболеваниями было принято решение об условном применении назначенного наказания на основании статьи 70 Уголовного кодекса.

Кроме того, суд постановил направить представление для рассмотрения вопроса о лишении Рамиза Мехтиева государственных наград.

Согласно приговору, в отношении имущества бывшего главы Администрации Президента также применена специальная конфискация с обращением его в доход государства.