Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград

Бывшего руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева лишат государственных наград.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 октября 2026 года, принято решение направить представление для рассмотрения вопроса о лишении Рамиза Мехтиева государственных наград.

Отметим, что в 2008 году Рамиз Мехтиев был награжден орденом "Истиглал", в 2013 году - орденом "Шараф", а в 2018 году - орденом "Шохрат".

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 октября 2026 года Рамиз Мехтиев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 193-1.3.2, 274, 278.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана, и приговорен к 14 годам лишения свободы.

При этом с учетом возраста и состояния здоровья Мехтиева суд постановил применить назначенное наказание условно.