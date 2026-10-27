Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО

27 октября в Баку в рамках 3-й Встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев встретился с исполняющим обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам Управления по борьбе с терроризмом Александром Зуевым.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что генеральный прокурор подчеркнул эффективное партнерство, сложившееся между Азербайджаном и ООН, и отметил важность развития сотрудничества между генеральной прокуратурой и соответствующими структурами ООН. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Управлением ООН по борьбе с терроризмом, координация международных усилий в сфере борьбы с терроризмом, укрепление институционального потенциала правоохранительных органов и расширение взаимного обмена опытом.

Была подчеркнута значимость мероприятия высокого уровня, посвященного роли правоохранительных органов в борьбе с изменением климата, организованного совместно Генеральной прокуратурой, Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов в ноябре 2024 года в рамках СOP29. Также были отмечены встречи, состоявшиеся в предыдущие годы, и подчеркнута необходимость дальнейшего развития существующего сотрудничества посредством конкретных инициатив.

Генеральный прокурор заявил о готовности органов прокуратуры Азербайджана к расширению связей с соответствующими структурами ООН, изучению международного опыта и реализации совместных практических инициатив.

Александр Зуев выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул важность развития сотрудничества между Азербайджаном и структурами ООН, укрепления потенциала правоохранительных органов и обмена международным опытом.

В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества в направлении расширения международного взаимодействия в области борьбы с терроризмом и укрепления контактов с соответствующими структурами ООН.