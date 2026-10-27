Венесуэла подарила США нефть

Американский президент Дональд Трамп намерен принять в ближайшие часы в одном из портов штата Техас "подарок" Венесуэлы в виде танкера с 1 млн баррелей нефти на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он подтвердил это в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Техас для участия в ряде предвыборных митингов.

"Насколько я понимаю, да", - сказал американский лидер, когда его попросили уточнить, действительно ли он в Техасе в том числе осмотрит танкер с безвозмездно переданной Венесуэлой Соединенным Штатам нефтью. "Мы очень успешно взяли Венесуэлу под контроль. Они мне прислали как подарок миллион баррелей нефти. И я передаю это Соединенным Штатам Америки", - заявил Трамп.

"Мы примем миллион баррелей нефти. И я передам ее вам, ребята, чтобы вы использовали ее, как хотите", - повторил он. При этом президент США в очередной раз предположил, что цены на топливо на мировых рынках вскоре могут снизиться. "Цены на нефть очень скоро и очень резко упадут", - утверждал Трамп. По данным американской печати, президент осмотрит танкер с венесуэльской нефтью в Порт-Артуре. Еще он посетит в Техасе Корпус-Кристи и Лаббок.

Кроме того, американский лидер отметил, что вместе с ним в Техас едет госсекретарь США Марко Рубио. Обычно главы американских внешнеполитических ведомств не принимают участия в предвыборных мероприятиях. Промежуточные выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 36 штатов и территорий. Обе палаты Конгресса находятся в настоящее время под контролем республиканцев, которых представляет Трамп.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.