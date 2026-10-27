Эрдоган поговорил с Макроном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Day.Az, об этом заявила Администрация Президента Турции.

В ходе телефонного разговора лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.

Стороны также затронули процесс избрания нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).

Эрдоган заявил, что новый генеральный секретарь должен обладать необходимым видением и опытом для эффективного проведения реформ, которые позволят вновь сделать ООН центром многостороннего сотрудничества.

Президент Турции также пригласил Макрона принять участие в Саммите лидеров COP31, который пройдет в его стране.

В свою очередь, Президент Франции поздравил Эрдогана с Днем Республики Турции.