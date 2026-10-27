Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальное агентство кибербезопасности (MKA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредило об участившихся случаях захвата мошенниками учетных записей пользователей WhatsApp и WhatsApp Business.

Как передает Day.Az, агентство призывает граждан незамедлительно принять меры для защиты своих аккаунтов.

Специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:

Проверьте подключенные устройства. Откройте раздел "Связанные устройства" в приложении и завершите сеансы на всех незнакомых устройствах. Даже если WhatsApp продолжает работать на вашем телефоне, злоумышленники могут иметь доступ к аккаунту с другого устройства.

Активируйте двухэтапную проверку. В разделе "Настройки" установите дополнительную защиту учетной записи и укажите надежный адрес электронной почты для ее восстановления.

Никому не сообщайте коды подтверждения. Не передавайте третьим лицам SMS-коды, коды привязки устройств и защитный PIN-код. Не подтверждайте запросы на вход, которые вы сами не инициировали.

Остерегайтесь подозрительных QR-кодов и поддельных уведомлений. Не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях вроде "Ваш аккаунт будет заблокирован", "Подтвердите бизнес-аккаунт" или уведомлениях от имени службы поддержки. Сканируйте QR-коды для подключения устройств только через официальные приложения.

Регулярно обновляйте приложение и телефон. Устанавливайте WhatsApp и WhatsApp Business исключительно из официальных магазинов приложений. Оставляйте уведомления включенными, чтобы контролировать подключение новых устройств.

Контролируйте доступ к бизнес-аккаунтам. Разрешайте подключение устройств только уполномоченным сотрудникам и незамедлительно отзывайте доступ у работников, покинувших компанию.

Немедленно действуйте при подозрении на взлом. Если вы заметили подозрительную активность, отключите неизвестные устройства. При потере доступа повторно зарегистрируйте свой номер в официальном приложении и предупредите контакты о возможных мошеннических сообщениях от вашего имени.

В агентстве особо подчеркнули, что одной лишь активации двухэтапной проверки недостаточно для устранения уже существующего несанкционированного доступа.

Поэтому пользователям необходимо обязательно проверить список связанных устройств и отключить все неизвестные подключения.В Азер