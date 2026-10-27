Российский фонд может выйти из-под санкций США

Администрация Президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций, введенных в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, российская сторона добивается снятия ограничений в рамках обсуждения возможного участия фонда в организации поставок дизельного топлива в США.

Один из американских чиновников подтвердил, что Вашингтон рассматривает запрос об исключении РФПИ из санкционного списка в соответствии с установленной процедурой.

По его словам, этот шаг направлен на улучшение российско-американских отношений и содействие урегулированию конфликта в Украине.

Как отмечает издание, Российский фонд прямых инвестиций предложил выступить посредником в поставках российского дизельного топлива американским покупателям. Для реализации этой инициативы может потребоваться смягчение действующих санкций.

Вместе с тем Министерство финансов США считает, что временная приостановка действия санкций в отношении российского дизельного топлива, введенная 9 октября, уже позволяет фонду участвовать в соответствующих операциях.

По словам источников, для полного исключения РФПИ из санкционного списка необходимо доказать, что основания, послужившие причиной введения ограничений, больше не существуют.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.