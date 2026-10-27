В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО

27 октября в Баку состоялось подготовительное заседание представителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что мероприятие, организованное Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики, имеет важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества в области борьбы с коррупцией, расширения обмена передовым опытом и развития взаимодействия между правоохранительными органами. Также данное мероприятие нацелено на подготовку к 3-й Встрече высокого уровня руководителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоится 28 октября в Баку.

На заседании, начавшемся со чтения аятов из Священного Корана, выступили представитель Государства Катар (представитель стороны, председательствовавшей на предыдущей подготовительной встрече), заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов и заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества.

В связи с обсуждением и согласованием проектов и заявлений, представленных государствами - членами ОИС в Секретариат на подготовительном заседании, и их последующим представлением на 3-ю Встречу высокого уровня руководителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств - членов организации для принятия, представитель Государства Катар передал заместителю генерального прокурора Г. Мамедову символический знак председательства на подготовительном заседании.

Г. Мамедов в своем выступлении подчеркнул важность борьбы с коррупцией с точки зрения обеспечения верховенства закона, повышения прозрачности в госуправлении и укрепления общественного доверия. Он отметил, что осуществляемые под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева институциональные реформы, проведение современной политики управления и совершенствование механизмов борьбы с коррупцией являются важными направлениями последовательной государственной политики. Заместитель генерального прокурора также отметил необходимость расширения международного сотрудничества в этой сфере, изучения передового опыта и укрепления координированной деятельности между правоохранительными органами. Он довел до внимания, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с Организацией исламского сотрудничества и углублению взаимодействия в рамках организации.

В свою очередь, заместитель генсека ОИС отметил важность укрепления солидарности и сотрудничества между государствами-членами организации, продвижения общих подходов к борьбе с коррупцией и развития институциональных связей между соответствующими структурами. Говорилось о важности обмена опытом, внедрения передовых методов и расширения координации между государствами. На заседании представители различных государств-членов организации выступили по обсуждаемой теме, поделившись опытом своих стран, высказали мнения и предложения по дальнейшему развитию сотрудничества.

Представители Саудовской Аравии, Марокко, Катара, Кыргызской Республики, Ливии, Ливана, Судана, Иордании и других государств поблагодарили организаторов за проведение встречи на высоком уровне. Была высоко оценена работа над проектами резолюций, которые предполагается принять на Министерской встрече, и подтверждена приверженность сотрудничеству в этом направлении.

По итогам конструктивных обсуждений государства-участники достигли консенсуса по ряду вопросов, касающихся проектов резолюций.