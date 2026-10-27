Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Визит министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена в Баку 26 октября обозначил несколько конкретных направлений, в которых Азербайджан и Нидерланды могут существенно расширить сотрудничество. Дорожная карта на 2026-2028 годы, новая торговая палата и работа над четырьмя двусторонними соглашениями создают основу для развития связей в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и инвестиционной сфере.

Особый интерес представляют проекты, которые Азербайджан уже реализует или готовит к запуску. Речь идет о строительстве солнечных и ветровых электростанций, экспорте зеленой энергии в Европу через Черное море, расширении Среднего коридора и модернизации сельского хозяйства. Во всех этих направлениях Нидерланды располагают технологиями, инфраструктурой и опытом, которые могут быть востребованы в Азербайджане.

На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым Том Берендсен подтвердил заинтересованность Нидерландов в расширении сотрудничества с Азербайджаном. Глава нашего государства отметил, что визит дает возможность обсудить перспективы взаимодействия в политической, дипломатической, экономической и инвестиционной сферах. Отдельное внимание стороны уделили транспорту, логистике и сельскому хозяйству. Было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение развитию сельского хозяйства и реализует масштабные государственные программы в этой области. Отмечено, что с учетом передового опыта Нидерландов в сельскохозяйственной сфере имеются благоприятные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в этом направлении.

Более предметно экономическая повестка была рассмотрена на переговорах Берендсена с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили расширение торговли, взаимных инвестиций и сотрудничества в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, судостроении и инновациях.

Особое значение министры придали принятой Дорожной карте развития азербайджано-нидерландских отношений на 2026-2028 годы. Документ призван укрепить политический диалог и расширить практическое взаимодействие двух стран. Стороны также обсудили возможности новой азербайджано-нидерландской торговой палаты, расширение контактов между предпринимателями и реализацию совместных проектов. В числе перспективных направлений отдельно выделили развитие Среднего коридора, возможности Бакинского международного морского торгового порта и Алятской свободной экономической зоны.

Эти показатели формируют основу для следующего этапа отношений. Теперь важно расширять участие нидерландского бизнеса в крупных проектах Азербайджана и создавать условия для долгосрочных инвестиций. Одним из наиболее перспективных направлений становится "зеленая" энергетика.

Азербайджан активно развивает сектор возобновляемой энергетики, расширяя собственные мощности и создавая условия для экспорта "зеленой" электроэнергии на европейские рынки. Реализуемые проекты в этой сфере укрепляют позиции страны как регионального энергетического центра и открывают новые возможности для международного сотрудничества.

Следующий шаг - доставка произведенной электроэнергии европейским потребителям. Для этого Азербайджан вместе с Грузией, Румынией и Венгрией развивает проект Каспийско-Черноморско-Европейского коридора зеленой энергии, известный как Black Sea Energy. Он предусматривает передачу электроэнергии из Азербайджана через Грузию и подводный кабель по дну Черного моря в Румынию с дальнейшим подключением к европейским энергосетям.

Проект уже перешел к более предметной подготовке. В июле 2026 года завершилось технико-экономическое обоснование, а 22 октября в Баку международным инвесторам представили его результаты. Планируемая пропускная способность коридора составит 4 ГВт. Поэтапный ввод инфраструктуры должен начаться в 2032 году, а после завершения всех этапов в 2040 году ежегодные поставки электроэнергии в Европу могут достичь примерно 20 млрд кВт·ч.

Для Нидерландов этот проект интересен сразу с нескольких точек зрения. Страна располагает крупным энергетическим и торговым центром в Роттердаме, развивает морскую ветроэнергетику и обладает опытом строительства и обслуживания сложной морской инфраструктуры. Нидерландские компании могут участвовать в создании ветровых мощностей, разработке инженерных решений, строительстве энергетической инфраструктуры и организации торговли электроэнергией на европейских рынках.

Это направление уже получило конкретный сигнал со стороны Нидерландов. В июне 2026 года специальный представитель МИД страны по вопросам взаимосвязанности Бернхард Келкес заявил Trend о значительном потенциале сотрудничества с Азербайджаном в офшорной ветроэнергетике и водородных технологиях. Он отдельно отметил возможности передачи нидерландского опыта в строительстве и обслуживании морских ветропарков.

Таким образом, интерес двух стран может выйти за рамки традиционной энергетики. Азербайджан развивает производство зеленой электроэнергии и готовит экспортный маршрут в Европу, а Нидерланды обладают технологиями и компетенциями, которые могут помочь в реализации этих задач. При этом участие нидерландских компаний в Black Sea Energy пока следует рассматривать как перспективу для переговоров, а не как уже достигнутую договоренность.

Еще одно направление, обсуждавшееся в ходе визита, - развитие Среднего коридора. Для Азербайджана этот маршрут имеет стратегическое значение, поскольку соединяет Центральную Азию и Китай с европейскими рынками через Каспийское море и Южный Кавказ.

Важную роль в этой системе играет Бакинский международный морской торговый порт в Аляте. Рядом с ним развивается Алятская свободная экономическая зона, ориентированная на привлечение инвестиций и создание производств. Их сочетание позволяет развивать не только транзит, но и обработку грузов, складские услуги, производство и другие виды деятельности, увеличивающие экономическую отдачу от международной торговли.

Нидерланды могут стать естественным партнером Азербайджана на европейском направлении. Порт Роттердам служит крупным узлом распределения товаров по Европе, а нидерландские логистические компании обладают опытом организации мультимодальных перевозок и управления сложными цепочками поставок.

Контакты в этой сфере существуют уже несколько лет. В 2019 году Бакинский порт, австрийская Rail Cargo Group и нидерландская Cabooter Group подписали меморандум о совместном развитии транспортного маршрута. Нынешние переговоры создают возможность продолжить эту работу и привлечь дополнительные компании к развитию Среднего коридора.

Для нидерландского бизнеса участие в таких проектах открывает доступ к растущему транспортному направлению между Азией и Европой. Для Азербайджана сотрудничество означает возможность привлекать инвестиции в портовую инфраструктуру, внедрять современные логистические решения и расширять спектр услуг, предоставляемых международным перевозчикам.

Нидерланды представляют интерес для Азербайджана и как один из ведущих мировых центров аграрных технологий. Их опыт охватывает тепличное производство, селекцию, точное земледелие, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции.

Азербайджан заинтересован в повышении производительности аграрного сектора, развитии перерабатывающих предприятий и расширении экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому сотрудничество с нидерландскими компаниями может включать поставку современного оборудования, создание тепличных комплексов, внедрение систем автоматизации и подготовку специалистов.

Отдельное значение имеет управление водными ресурсами. Нидерланды десятилетиями развивают системы регулирования водных потоков, защиты территорий от наводнений и эффективного использования воды. Для Азербайджана, который реализует водную стратегию на 2024-2040 годы, этот опыт имеет практическую ценность.

Сотрудничество в этих сферах может строиться на конкретных проектах: модернизации ирригации, внедрении водосберегающих технологий, развитии аграрной инфраструктуры и привлечении инвестиций в переработку продукции. Такие инициативы отвечают задачам диверсификации экономики Азербайджана и открывают нидерландскому бизнесу возможности для долгосрочной работы на местном рынке.

Визит Берендсена показал, что отношения Азербайджана и Нидерландов охватывают сразу несколько взаимосвязанных направлений. Развитие "зеленой" энергетики требует новых производственных мощностей, технологических решений и экспортной инфраструктуры. Средний коридор открывает возможности для расширения торговли и логистических услуг. А сотрудничество в сельском хозяйстве и водном хозяйстве помогает внедрять современные технологии в ненефтяном секторе.

Важную роль в объединении этих направлений должна сыграть новая Азербайджано-нидерландская торговая палата. Она может стать площадкой для прямых контактов между компаниями, обсуждения инвестиционных предложений и подготовки совместных проектов. Дорожная карта на 2026-2028 годы, в свою очередь, задает рамки для дальнейшего развития двусторонних связей.

В 2027 году Азербайджан и Нидерланды отметят 35-летие установления дипломатических отношений. К этой дате стороны смогут подвести первые итоги реализации новой дорожной карты и оценить продвижение совместных инициатив.

У двух стран уже есть конкретная основа для дальнейшего сближения: инвестиции, действующие деловые связи, проекты возобновляемой энергетики, развитие Среднего коридора и взаимный интерес к современным технологиям. Если эти направления получат продолжение в виде новых соглашений и участия нидерландских компаний в проектах Азербайджана, визит Берендсена станет важным этапом перехода к более содержательному экономическому партнерству.