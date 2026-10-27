Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала?

Автор: Лейла Таривердиева

Во вторник многие СМИ сообщили о задержании в Стамбуле полицией журналиста Мухаммеда Эмина Йылдырыма. Того самого, который был занесен в черный список МИД Азербайджана за антиазербайджанские призывы.

Йылдырым - стамбульский представитель движения Köklü Değişim Medya. Еще один активист этого движения, Фатих Эршахин, был вызван на допрос в полицию Анкары..Показания с него потребовали в связи с публикациями в соцсетях, о чем активист сам поведал в Х. Эршахина в черном списке нет, однако он отметился провокациям публикациями и участием в акциях протеста против требований к единой форме в школах Азербайджана и пикетировал посольство нашей страны под радикальными религиозными лозунгами.

ти факты в какой-то степени внушают оптимизм относительно того, что на турецкой стороне правильно поняли сигналы из Баку. Однако не будем расслабляться, потому что своеобразное отношение к Азербайджану и азербайджанцам в религиозной тематике и массовой культуре Турции появилось не сегодня. И с отставкой Октая Сарала проблема не уходит. Она есть, и о ней следует начать говорить.

Конечно, отправка в отставку главного советника Президента Эрдогана, это позитивный факт. Тем не менее, он не решит имеющихся проблемы. А они есть, и давно, хотя азербайджанская сторона из соображений братства старалась прежде их не педалировать. Если бы не нынешний кризис, вызванный грубым вмешательством во внутренние дела Азербайджана и попытками навязывать ему свои ценности, все это еще долго не всплыло бы на поверхность. У Баку есть такая черта - не выносить сор из избы. Сор из азербайджано-турецких отношений никогда не выносился наружу. Во-первых, чтобы не радовать недругов. Во-вторых, чтобы всегда оставалось пространство для дипломатического решения вопросов без впутывания в них общественности. В этот раз турецкая сторона сознательно сломала эту границу, и что из этого вышло, все видят.

Высказывания отдельных лиц, политиков, блогеров, религиозных деятелей - это просто внешний антураж процесса, который, к сожалению, намного глубже. На протяжении нескольких лет можно было наблюдать, как в отношениях двух стран появилась и стала разрастаться червоточина. Словно от Азербайджана чего-то ждали, но не дождались. Открыто нападать на страну, союзничество и братство с которой закреплено многими документами, в первую очередь Шушинской декларацией, долго не решались. Тем не менее, отношение демонстрировалось на различных уровнях и в различных формах.

Нынешняя кампания в турецких СМИ и на цифровых платформах далеко не первая. Нотки нетерпимости, высокомерия, менторский тон, дезинформация, оскорбления - все это появилось на турецком медиа-пространстве не сегодня. Разница в том, что в этот раз к кампании подключились высокопоставленные политические круги, чего прежде себе не позволяли. Попытки указывать Баку, с кем ему дружить и как доказывать свою причастность к исламскому миру, делались, но на более низких уровнях. Хотя всегда было понятно, что это не частное мнение каких-то политиков, блогеров и богословов, а часть системной политики.

Чтобы не допустить ущерба стратегическому союзу между двумя братскими народами, азербайджанская сторона неоднократно выражала Анкаре - как по официальным, так и по неофициальным каналам - свою обеспокоенность опасной тенденцией. Баку дипломатично призывал положить ей конец.

Любители турецких сериалов и телепрограмм наверняка обращали внимание, как нелицеприятно изображаются персонажи-азербайджанцы. Чаще всего это какие-то легкомысленные личности, связанные с криминалом и прочими некрасивыми явлениями. Может быть, кому такие примеры и покажутся несерьезными, но они как раз очень показательны. Массовая культура это то, что доступно массам. Нелицеприятный образ азербайджанца преподносится турецкому зрителю целенаправленно, все акценты расставляются сознательно, с расчетом на наиболее легкую усвояемость. Не забывается и очарованный Турцией азербайджанский зритель.

Однако у технологов этих кампаний неверное представление об азербайджанском обществе. Критика в азербайджанском сегменте соцсетей относительно запрета хаджаба в средних школах изменила свою направленность, как только началась радикально-оскорбительная кампания из Турции. Многие азербайджанские пользователи, которые вчера критиковали это решение, встали на защиту независимой политики своей страны. Это особенность азербайджанского общества. Оно забывает о разногласиях, когда кто-то атакует извне.

Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свою внутреннюю и внешнюю политику, даже самым близким друзьям. Это табу, красная линия, за которую нельзя заходить. В этот раз турецкая сторона попробовала это сделать, и случился кризис. Баку не стал скрывать проблему, как прежде, а выложил на всеобщее обозрение. И Анкаре пришлось отступить, потому что далеко не все турецкое общество подвержено радикализму и оно не считает, что Баку обязан плясать под радикальную дудку.

Крикливые акции против светского устройства Азербайджанского государства и его внешнеполитических подходов, истеричные пикеты перед посольством, у офисов и объектов компании SOCAR - все это части одной кампании, организованной и управляемой.

Кем управляемой? А вот это вопрос, на который Азербайджан ожидает ответа от Анкары.

В турецких источниках появились предположения, что за кампаниями против Азербайджана стоят те самые "нурсисты", в свое время находившиеся во взаимопонимании с правящей Партией справедливости и развития, а после попытки переворота 2016 года объявленными в Турции террористической организацией. Главная цель "нурсизма" заключается в разрушении светского строя. В свое время нурсисты финансировали частные учебные заведения (турецкие лицеи) в Азербайджане, где детям параллельно с качественным образованием прививались нездоровые идеологические подходы. После того ,как в Турции началась борьба с движением ФЕТО Гюлена, лицеи были закрыты и в Азербайджане.

Хотя правящая Партия справедливости и развития разорвала отношения с гюленистами, не исключено, что определенное влияние в каких-то кругах ПСР это движение сохранило и подтачивает интересы самой Турецкой Республики.

Ухудшение отношений с Азербайджаном не соответствует интересам Турции. Разрушение доверия к Турции, которой в азербайджанском обществе традиционно привыкли доверять, - не в интересах Анкары. Светский строй не мешает Азербайджану быть активной частью исламского мира и поднимать его авторитет в то время. как радикальные страны его роняют. Азербайджан это сильный и авторитетный союзник, хотя он и не велик по масштабам и возможностям.

Азербайджану не нужен старший брат, он предпочитает отношения по горизонтали - партнерские и равноправные, с уважением интересов друг друга и невмешательством в чужие дела.