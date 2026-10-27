В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики

В Азербайджане создается обсерватория по искусственному интеллекту, направленная на диверсификацию экономики, повышение производительности и укрепление глобальной конкурентоспособности страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник заместитель министра экономики Самед Баширли на церемонии открытия Центра лидерства и инноваций IE, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что министерство экономики и AI University подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию "AI Azerbaijan Observatory" в рамках AI Hub в целях повышения конкурентоспособности и содействия экономической трансформации.

По словам С.Баширли, обсерватория объединит академические круги, государственные учреждения и деловой сектор, расширит обмен знаниями и опытом в области экономического развития, а также будет способствовать применению при принятии решений подходов, основанных на научных исследованиях и международном опыте.

"Исследования, основанные на фактических данных, и международная экспертиза имеют важное значение для формирования обоснованной экономической политики. Деятельность обсерватории будет охватывать такие направления, как диверсификация экономики, повышение производительности, укрепление конкурентоспособности и сравнительный анализ международного опыта. Также предусмотрено проведение соответствующих обсуждений с целью преобразования результатов исследований в практические рекомендации по экономической политике", - добавил заместитель министра.

Как заявил С.Баширли, для преобразования технологических изменений в экономическую эффективность необходимо совершенствовать подходы к лидерству и процессы принятия решений. Внедрение технологий не должно ограничиваться только их освоением, а способствовать повышению производительности и увеличению создаваемой добавленной стоимости.

По его словам, расширение связей азербайджанских стартапов и предпринимателей с международными инновационными сетями, инвесторами и экспертами может создать условия для развития перспективных идей, выхода на новые рынки и привлечения инвестиций.

"В этих целях в стране применяются различные механизмы поддержки инноваций. Стартапы, инвесторы, а также резиденты технологических парков и их операторы смогут пользоваться налоговыми льготами сроком до 20 лет, а также мерами стимулирования, связанными с научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью, инвестициями в предпринимательство и привлечением международных специалистов", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что формирование конкурентоспособного человеческого капитала, освоение современных технологий и наращивание инновационного потенциала являются одними из основных направлений экономического развития Азербайджана.

"Главная цель заключается в том, чтобы связать международные знания и экспертный опыт с экономическими приоритетами Азербайджана, а инвестиции в человеческий капитал преобразовать в высокую производительность и конкретные экономические результаты", - сказал замминистра.

По словам С. Баширли, деятельность Центра лидерства и инноваций IE должна способствовать развитию человеческого капитала, расширению инновационной экосистемы и укреплению глобальной экономической конкурентоспособности Азербайджана.