Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО

Сохранение исторической памяти, преемственность культурных традиций и развитие международного сотрудничества стали ключевыми темами II Международной научно-практической конференции "Музейные инициативы в СНГ", прошедшей в Минске и Несвиже. Встреча была приурочена к 35-летию Содружества Независимых Государств.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанского национального музея ковра.

Азербайджанский национальный музей ковра на международном форуме представили ученый секретарь, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Хадиджа Асадова и заместитель директора по вопросам охраны и учета музейных экспонатов, главный хранитель фондов Мира Мамедханова.

В центре внимания в докладе Хадиджи Асадовой было народное искусство как важнейший носитель исторической памяти. В своем докладе "Музей - хранитель исторической памяти народного искусства" она рассказала о значении традиционного творчества в сохранении национальной идентичности и подчеркнула особую роль музеев в изучении, защите и передаче культурного наследия следующим поколениям.

Мира Мамедханова посвятила свое выступление теме культурной дипломатии. В докладе "Культурная дипломатия в странах СНГ как средство международного сотрудничества между музеями" она акцентировала внимание на том, как профессиональные связи между музейными учреждениями способствуют культурному диалогу, взаимному обогащению опытом и укреплению международных отношений.

Конференция объединила специалистов музейной сферы из Азербайджана, Беларуси, России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Обсуждение профессиональных практик и современных подходов к музейной деятельности создало возможности для обмена знаниями и расширения сотрудничества между учреждениями культуры разных стран.

По итогам встречи участники выразили признательность министерству культуры Республики Беларусь, Исполнительному комитету СНГ, Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ и Национальному историко-культурному музею-заповеднику "Несвиж" за высокий уровень организации конференции.