Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации

Бакинская декларация об усилении климатических действий объединила государства и негосударственных участников вокруг целей по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал во вторник председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в ходе дискуссии на тему "Туризм ради общего будущего: как инклюзивность, равенство и лидерство сообществ способствуют построению мира", состоявшейся в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, передает Day.Az.

Он отметил, что декларация создала общую основу для продолжения климатических действий в туристическом секторе.

Ф. Нагиев напомнил, что в рамках COP29, которую Азербайджан принимал в 2024 году, Государственное агентство по туризму, ООН и председательство COP29 совместно организовали День туризма. Это было первое подобное мероприятие на климатической конференции ООН, позволившее привлечь больше внимания к роли туризма в борьбе с изменением климата. Председатель агентства отметил, что с 2013 года туризм занимает важное место в обсуждениях на форуме в рамках Бакинского процесса. Эти дискуссии объединяют специалистов из разных стран мира с целью изучения потенциала туризма в содействии межкультурному взаимопониманию, сохранении культурного наследия и создании новых возможностей для сотрудничества.

По его словам, на сессиях, посвященных туризму, обсуждались такие вопросы, как содействие взаимопониманию и толерантности, социальная инклюзия, поддержка местных сообществ и построение более устойчивого будущего. Совместно с ООН также изучались передовые практики, демонстрирующие вклад туризма в восстановление сообществ в постконфликтный период, укрепление взаимного уважения, единства и мира.

Ф. Нагиев отметил, что туризм играет важную роль в сближении народов. "Открывая для себя новые страны, люди расширяют свой кругозор и становятся более толерантными. Туризм строит мосты между людьми, помогая им понимать и уважать друг друга, несмотря на различия", - подчеркнул он.

Председатель агентства обратил внимание на то, что далеко не все имеют одинаковые возможности для участия в туристической деятельности. Люди с инвалидностью могут сталкиваться с трудностями во время путешествий, а возможности женщин и местных сообществ получать выгоду от туристического сектора могут быть более ограниченными. "Поэтому важно сделать путешествия более доступными, поддерживать женщин в сфере туризма и предоставлять местным сообществам больше возможностей влиять на развитие туристических территорий. Делая туризм более инклюзивным, мы можем обеспечить доступ большего числа людей к его преимуществам и содействовать построению более сильных, справедливых и мирных обществ", - добавил Ф. Нагиев.