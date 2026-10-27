Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

28 октября преимущественно в восточных районах, а 29-30 октября в отдельных местах ожидаются периодические дожди.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что местами дожди будут носить интенсивный характер и сопровождаться кратковременными ливнями. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снегопады.

Ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az