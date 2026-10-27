https://news.day.az/society/1870019.html Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 28 октября преимущественно в восточных районах, а 29-30 октября в отдельных местах ожидаются периодические дожди. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Отмечается, что местами дожди будут носить интенсивный характер и сопровождаться кратковременными ливнями.
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
28 октября преимущественно в восточных районах, а 29-30 октября в отдельных местах ожидаются периодические дожди.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что местами дожди будут носить интенсивный характер и сопровождаться кратковременными ливнями. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снегопады.
Ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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