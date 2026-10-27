Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО

Состоялись обсуждения по вопросам сотрудничества в сфере логистики и инвестиций между Азербайджаном и нидерландской компанией "C. Steinweg Group".

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в социальной сети X министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Состоялась встреча с главным исполнительным директором нидерландской компании "C. Steinweg Group", специализирующейся в сферах международной логистики, грузоперевозок и портовых операций, Ульфом Боллом. Мы обсудили перспективы развития Среднего коридора, расширение транзитных и логистических возможностей Азербайджана, модернизацию портовой и транспортной инфраструктуры, а также возможности расширения деятельности и инвестиций компании в Азербайджане.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам повышения эффективности международных грузоперевозок, привлечения новых грузопотоков через Средний коридор и потенциальным направлениям сотрудничества с компаниями AZCON Holding", - отмечается в публикации.